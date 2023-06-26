DENİZLİ (İHA) – MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Kurban Bayramı mesajında birlikteliğe dikkat çekerek, “Bayramların birbirine hasret kalanların buluşması, birlik ve beraberliğin artması için değerlendirilmesi gerekir” dedi.

MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar, hasretlerin bittiği, küslerin barıştığı, küçüklerin ve büyüklerin bir araya geldiği, milli ve manevi duyguların yükseldiği günlerdir. Türk ve İslam dünyasının birlik ve beraberliğinin kadim simgesi, milletçe manevi duygularımızın yükseldiği Kurban Bayramı’nın milletimize ve tüm İslam alemine, barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim. Yaşadığımız bu manevi duyguları, geleceğimiz olan gençlerimize aşılamak için özel bir anlamı olan Kurban Bayramı’nın küslerin barışması, birbirine hasret kalanların buluşması, birlik ve beraberliğin artması için değerlendirilmesi gerekir. Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.”