Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bir asırlık Cumhuriyetimiz, bu topraklara kök salmış koca bir çınarın en taze filizleridir. Türk Milletinin azmi ve kararlılığı binlerce yıldır olduğu gibi sürecektir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bir asırlık Cumhuriyetimiz, bu topraklara kök salmış koca bir çınarın en taze filizleridir. Türk Milletinin azmi ve kararlılığı binlerce yıldır olduğu gibi sürecektir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’ncu yılı ve Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında Cumhuriyet’in bu toprakların Türk yurdu olduğunun tescili olduğunu söyledi. Garip, “99 yıl önce Türk Milletinin şanlı direnişinin tacı olan Cumhuriyet Anadolu toprakları üzerinde kurulmuştur. Emperyalist güçlerin topraklarımızı bölüşme hayalleri, Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki Türk milleti tarafından suya düşürülmüştür. Çünkü 19 Mayıs 1919’da yanan Milli Mücadele ateşi, her türlü engellemeye karşı Türk Milletinin kenetlenmesiyle 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Bu toprakların ebediyen Türk yurdu olduğunun tescili olan Cumhuriyet mührü, ilelebet sökülemeyecektir. Bağımsızlık, bu topraklarda yaşayan herkesin karakteridir. Hiçbir güç, bu iradeyi yıkmaya yetmeyecektir. Bu topraklar dün olduğu gibi gelecekte de Türklerin ana yurdu olarak kalacaktır” dedi.

“Kirli emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklar”

Cumhuriyet’in her zaman olduğu gibi saldırı altında olduğunu belirten Garip, “Cumhuriyetimizin 99’ncu yılını kutladığımız bugünde, yüzyıllardır süregelen emperyalist ilgisi azalmadan devam etmektedir. Dün, emperyalistlerin ve hainlerin kirli oyunlarını bozan milletimizin aziz kudreti, bugün de onların uzantıları ile mücadele etmektedir. Ancak bilmedikleri şey bu milletin soylu mayasında mevcuttur. O gerçek de bu milletin vatan toprağı uğruna, gözünü bir an bile kırpmadan canını ortaya koymasıdır. O gün olduğu gibi bugünde Cumhuriyetimizin 99’ncu yılını, aynı duygu ve heyecanla yaşıyoruz. Bir asırlık Cumhuriyetimiz, bu topraklara kök salmış koca bir çınarın en taze filizleridir. Türk Milletinin azmi ve kararlılığı binlerce yıldır olduğu gibi sürecektir” diye konuştu.

“Cumhuriyeti büyüteceğiz”

Güçlü Türkiye’nin büyümeye devam edeceğini, Cumhuriyet’in ilelebet yaşayacağını belirten Garip, şunları söyledi:

“Bizlere düşen görev, başta Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, büyük Türk ordusu ve aziz Türk Milletinin bizlere bıraktığı bu mirasa sahip çıkmaktır. Çünkü Cumhuriyet, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın tek yoludur. Bağımsızlığı, ruhunun her noktasına işlemiş olan büyük Türk milleti, bu özelliğini kaybetmeden, kutlu miras Cumhuriyeti ilelebet yaşatacak ve büyütecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.”