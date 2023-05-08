Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, 14 Mayısta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği sürecini, Kahramanmaraş merkezli yaşanılan 2 büyük deprem sebebiyle ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla sakin bir seçim kampanyası yürütme kararı aldıklarını belirterek, “Bu kapsamda il başkanlığımız vatandaşlarımız ve hemşerilerimizle birlikte oluyor, seçim sürecini en yapıcı şekilde yürütüyoruz. Parti liderleri şehrimize gelerek seçim çalışmaları kapsamında mitinglerini sağlıklı, huzur içerisinde ve her hangi bir güvenlik zafiyetine uğramadan gerçekleştirebiliyor. Fakat provakatif söylemlerle halkı ayrıştırmaya, gerçek olmayan bir mağduriyet arkasına sığınmaya çalışanlar bugün şehrimizde Erzurumluları hedef alarak kendilerini haklı çıkarma gayesi taşımaktadırlar.” dedi.

“Polis gerekli önlemleri aldı”

14 Mayıs seçim sürecinde Erzurum’a gelen parti liderlerinin hiç bir kötü muameleye maruz kalmadığını belirten Yurdagül “ Bundan sonrada kalmayacaktır. Erzurumlular, feraseti yüksek, misafirperver ve vatan millet aşkını yüreğinde taşıyan yiğit bir millettir. Pazar günü yaşanılan menfur olayda ise bazı kötü niyetli kişiler, şehrimizi, partimizi lekelemek için bir linç kampanyası başlatmışlardır. Biz buna asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Öncesinde farklı illerden getirilen PKK ve HDP sempatizanları miting alanına girerek, milletimizin manevi değerlerine ve ilkelerine hakaret etmiş, huzur şehri Erzurum’da provakasyona sebep olmuştur. Emniyet güçlerimiz gerekli tedbiri almış olmasına rağmen PKK ve HDP sempatizanları emniyet güçlerimize hakaret ederek, provakasyonun dozunu artırmışlardır. Buna sessiz kalmayan bir kaç Erzurumlu vatandaş karşı çıkınca da konu küçük çaplı bir gerginliğe sebep olmuştur. Bizde durumdan haberdar olunca sağduyulu bir şekilde olay yerine giderek, vatandaşlarımızı sakinleştirmiş ve geriye alarak, herhangi bir olumsuz duruma sebep vermemek üzere tutumumuzu ortaya koymuşuzdur. Fakat bir kaç art niyetli zihniyet bizleri bu olaya çekmeye çalışmaktadır. Emniyet güçlerimizde, oradaki vatandaşımızda bizim gösterdiğimiz sağduyu ve nezaketin en önemli şahitleridir.” diye konuştu.

“Erzurum’u kimse seçim malzemesi yapmasın”

Miting alalına münferit olarak giden, olaylara karışan kişilerin MHP ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ile hiç bir bağlantısı olmadığını ifade eden Yurdagül şöyle konuştu, “ Şimdi sormak istiyorum, Sayın Ekrem İmamoğlu huzur ve güven şehri Erzurum’u ve partimizi bu tarz polemiklere çekmek isteyerek, seçim sathında kendilerini mağdur göstermek adına önceden planlanmış gibi görünen bu olaylardan bir hikaye yaratıp başarıyı mı arzuluyor. Şayet böyleyse ülke menfaatleri siyasal çıkarlarımızın önünde olmalıdır. Toplumu ayrıştırmadan düşmanlığa sevk etmeden sorumlulukları almalıdır. Bizler buna paye vermeyeceğimiz gibi partimizin ve milli mücadelenin mihenk taşı Erzurum’u kimsenin seçim malzemesi haline getirilmesine izin vermeyeceğiz. Şehrimizde CHP ve diğer tüm partilerin vekil adayları hiç bir güvenlik problemi yaşamadan seçim çalışması yürütüyorken, bugün sayın İmamoğlunun bu olayların içine bizi çekmeye çalışması mantık ve akıl dışıdır.”

“Şehir dışında toplama sempazitanlar var”

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum il başkanlığı olarak, huzur ve güvenin şehri Erzurum’da seçim çalışmalarına devam devam edeceklerini söyleyen MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, “Hemşehrilerimizin yüreklerine dokunarak oylarına talip olacağız. Biz isterdik ki Sayın İmamoğlu, şehrimizi böylesine bir karalama kampanyasıyla ele almak yerine, aziz dadaşların ferasetinden bahsetsin. Biz isterdik ki Sayın İmamoğlu, şehir dışından toplama PKK HDP sempatizanları zafer işareti yaparken ve bölücü başı apo lehine sloganlar atarken o provakatörlere dur desin. Ama bunlar yerine Erzurumluları ve partimizi mesul tutan bir zihniyet ile hareket ederek Dadaşların ancak üzüntüsüne sebep olmuştur.” şeklinde konuştu.