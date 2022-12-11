MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, "Ücretli öğretmenlik yapan ve atama bekleyen tüm öğretmenlerimizin, atama sorununun kademeli olarak çözülmesini, bu konunun sorun olmaktan çıkarılmasını gerekli görüyoruz” dedi.

MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, "Ücretli öğretmenlik yapan ve atama bekleyen tüm öğretmenlerimizin, atama sorununun kademeli olarak çözülmesini, bu konunun sorun olmaktan çıkarılmasını gerekli görüyoruz” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Bütçe görüşmelerinde MHP Gurubu adına Iğdır Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olan Yaşar Karadağ bir konuşma gerçekleştirdi. Karadağ, ücretli öğretmenler dahil atama bekleyen tüm öğretmenlerin kademeli olarak atamalarının yapılarak bu sorunun sorun olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi. Milletin gelişimindeki mihenk taşının şüphesiz eğitim olduğunu söyleyen Karadağ, bu nedenle okul öncesi eğitimden başlayarak, her kademede sağlam bir eğitim politikası oluşturmanın zorunlu olduğunu vurguladı. Son yıllarda eğitim alanında, okul öncesinden mesleki eğitime, temel eğitimden yüksek öğretime kadar bir çok alanda atılımlar yapıldığının altını çizen Karadağ, bu çerçevede okullaşma oranlarında ciddi artışların yaşandığını belirtti.

"Sorunsuz öğretmen, sorunsuz eğitim, huzurlu öğretmen, huzurlu öğrenci ve aile demektir"

Okul öncesi eğitim konusundaki gelişmelerin hız kazanması, mesleki eğitime verilen önemin artması, 5 yaş grubu çocukların zorunlu eğitim çerçevesine alınacak olması, köy okullarının eğitime açılması gibi çalışmaların kayda değer olduğunu ifade eden Karadağ, geleceğe umutla bakılmasında fayda olduğunu hatırlattı. Bütün bu gelişmelerin yanında Bakanlık bünyesinde çözülmeyi bekleyen bir takım sorunların hala devam ettiğini hatırlatan Karadağ, şöyle devam etti:

“Eğitimin temel amacı; bireyin kendine ve topluma yararlı hale getirilmesi ve problem çözme yeteneğinin kazandırılmasıdır. Bu sürecin rehberi de şüphesiz öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz eğitim sisteminin en temel öğesidir. Sorunsuz öğretmen, sorunsuz eğitim, huzurlu öğretmen, huzurlu öğrenci ve aile demektir. Genel Başkanımızın da dediği gibi, ‘Aklı kalemden, kalemi ahlaktan, ahlakı ilimden, ilmi imandan ayrı görmek, ayrı düşünmek imkansızdır’. Öğretmenler bir milletin ufkunu aydınlatan meşalelerdir. Bizim inancımızda alimin ölümü, alemin ölümü gibidir” ifadelerini kullandı.

"Bu konunun sorun olmaktan çıkarılmasını gerekli görüyoruz”

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu (ÖMK) bir çok kez gündeme getirerek, öğretmenlerin haklarını savunduğu belirten Karadağ, “ÖMK için uzun zamandır seçim beyannamelerimizde yer verdiğimiz, öğretmenlerimizin 3600 ek göstergeden yararlanmasını sağlayacak yasal düzenlemeler Meclisimizde yapılmıştır. Sözleşmeli öğretmenlerimizin kadroya geçirilmesinin kamuda çalışan tüm sözleşmeliler ile birlikte önümüzdeki günlerde meclis gündemine gelecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Ücretli öğretmenlik yapan ve atama bekleyen tüm öğretmenlerimizin, atama sorununun kademeli olarak çözülmesini, bu konunun sorun olmaktan çıkarılmasını gerekli görüyoruz” ifadelerini kullandı.

"En kısa zamanda çözüme kavuşturulacağı inancındayız"

Karadağ, Milli Eğitim sisteminde önemli fonksiyonları üstlenen eğitim müfettişlerinin düşük kalan mali haklarının iyileştirilmesinin zaruri olduğunu ifade ederek, “Bunun için gerekli kanun teklifimizi MHP olarak hazırlayıp TBMM Başkanlığımıza sunduk. En kısa zamanda çözüme kavuşturulacağı inancındayız. Aynı şekilde, ilçe milli eğitim müdürleri ile şube müdürlerinin de mali ve özlük hakları konusunda bir takım sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Bu konuda, gerekli çalışmalar ve adımlar atılması için çaba göstereceğimizi belirtmek isterim. Rehberlik hizmetinin de tüm öğrencilere ulaşması için her okula psikolojik danışman atanması, yerinde bir uygulama olacaktır” dedi.

Öğretmenlerin özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, maddi ve manevi beklentilerinin mümkün olan en üst seviyede temin edilmesi amacıyla her zaman gayret gösterdiklerinin üzerinde duran Karadağ, bundan sonra da her daim gayret göstereceklerinin altını çizdi.