Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve beraberindeki heyet, Van İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Op. Dr. Muhammed Tosun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve beraberindeki heyet, Van İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Op. Dr. Muhammed Tosun’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Van İl Sağlık Müdürü olarak atanan Op. Dr. Muhammed Tosun, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve beraberindeki heyeti kabul etti. Güngöralp, Tosun’a yeni görevinde başarılar dilerken, ziyarette kentin sağlık sorunları konuşuldu. Güngöralp, kendilerinin Van için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını belirterek, Tosun’a yeni görevinde başarılar diledi.

Tosun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Güngöralp ve beraberindekilere teşekkür etti.