Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Özvatan, Bünyan ve Sarıoğlan Belediye başkanları ile birlikte Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu ve Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik’i ziyaret edip, ilçelerin taleplerini ileterek Kayseri’ye yapılacak olan yatırımlar ile ilgili istişarede bulundular.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, "Özvatan Belediye Başkanımız Halit Demir, Bünyan Belediye Başkanımız Selahattin Metin ve Sarıoğlan Belediye Başkanımız Bekir Ayyıldırım ile birlikte; Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu ve Sağlık Bakan Yardımcımız Halim Özçevik’i ziyaret ederek, Sevdamız Kayserimizin taleplerini ilettik ve Kayserimize yapılacak olan yatırımlar hakkında istişarede bulunduk. Değerli Bakanımıza nazik kabulleri, ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Sevdamız Kayseri" ifadelerine yer verdi.