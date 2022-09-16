Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, vatandaşlar ise yükselen dumanı cep telefonu ile görüntüledi.

Bafra Sebze ve Meyve Hali meclisten geçti

Bafra Sebze ve Meyve Hali meclisten geçti

Bulvar Caddesi üzerinde bulunan bir binadaki MHP İl Başkanlığı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangın, itfaiye ekibinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

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