Milliyetçi Hareket Partisi genişletilmiş bölge istişare toplantısı Erzurum’da yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan fuar merkezinde gerçekleşen bölge istişare toplantısına, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Milletvekili Musa Küçük, MYK Üyesi İdris Aydın, MYK Üyesi Yüksel Kaleci, MYK Üyesi Yavuz Tellioğlu, MDK Üyesi Taner Gökçek ve Av. Metehan Özkan ve bölge illerin parti il, ilçe başkanları ve yöneticileri katıldı.

MHP Erzurum İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bölge toplantısında, Kars, Bayburt, Ardahan, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Muş ve Artvin İl teşkilatlarının mensupları yer aldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan oluşturularak toplantıya geçildi.

Yoğun katılımın yaşandığı toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, “Tüm Türkiye genelinde 81 iyi kapsayan 11 program ile bölge istişare toplantılarını başlatmış bulunmaktayız. Çok önemli bir kavşaktayız. Gelişen olaylar ve şartlar yurt içinde ve yurt dışında bölgemizde küresel bağlamda ilmek ilmek düşünüp çok dikkatli hareket etme yükletmektedir. Bunun bilincindeyiz. Milletin vicdanında karşılık bulan Cumhur ittifakı bu anlayışla yoluna devam etmektedir” dedi.