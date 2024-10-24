Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İçişleri ve Milli Savunma eski Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu’nun vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, İçişleri ve Milli Savunma eski Bakanı ve 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu’nun vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Ataman mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli devlet adamlarımızdan İçişleri ve Milli Savunma eski Bakanımız, 23.Dönem MHP Kayseri Milletvekilimiz Sayın Sabahattin Çakmakoğlu Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Devletimizin birçok kademesinde çeşitli görevler üstlenerek yüksek bir özveri ile çalışan, önemli ve başarılı hizmetleri bulunan bir değeri kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz.

TBMM çatısı altında ve devletimizin çeşitli kademelerinde ülkemiz ve milletimiz adına yürüttüğü takdire şayan çalışmalar her zaman hayırla hatırlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Milliyetçi-Ülkücü Harekete ve Türk milletine önemli hizmetleri bulunan, ömrü boyunca ülkemizin güvenliği ve refahı için kıymetli çalışmalar yürüten dava ve devlet adamı kıymetli büyüğümüz Merhum Sabahattin Çakmakoğlu’na Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun.”