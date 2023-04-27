Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14 Mayıs seçimlerine yönelik faaliyetler çerçevesinde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Seçimlere az bir süre kala vatandaş buluşmalarına hız veren MHP teşkilatları Bursa Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi sakinleri ile kahvaltıda buluşan MHP Genel Sekreteri ve Bursa 28. Dönem 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman kahvaltı öncesi yaptığı konuşmada, “15 Temmuz 2016’da uzun yıllar boyunca kurgulanan bir ihanet oyununa rağmen Türkiye yeniden adeta küllerinden doğarcasına çok önemli atılımlar yapıyor. Çok önemli hizmetler üretiliyor” dedi.

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Büyükataman, “En son 11 ili kapsayan, 50 binin üzerinde vatan evladının şehit olmasına, yüzbinlerce insanın yaralanmasına sebep olan bir büyük deprem felaketine rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün birim ve konularıyla yaraları sarmanın gayreti içerisinde. 15 Temmuz 2016’da uzun yıllar boyunca kurgulanan bir ihanet oyununa rağmen Türkiye yeniden adeta küllerinden doğarcasına çok önemli atılımlar yapıyor. Çok önemli hizmetler üretiliyor. Sevdası Türkiye olanların, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü ile ilgili hassasiyet taşıyan her insanın bugün yan yana ülkesinin geleceğine sahip çıkması zaruret haline geldi. Bu hizmetlerin akamete uğramaması lazım. Yeni dönemde inancımız odur ki biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 15 Temmuz 2016’da bedeli kanla ödenmiş olan o meydanlarda oluşturduğumuz Cumhur İttifakı’na sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

Daha sonra Karabalçık Köyü’nü ziyaret eden İsmet Büyükataman, köy sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın desteklenmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirten Büyükataman köy ziyaretinin ardından Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali esnafını ziyaret etti. Terminalde yazıhanelere ve taksi durağını ziyaret eden Büyükataman Cumhur İttifakı’na tam destek sözü aldı.

“Türkiye’nin geleceğine sahip çıktık”

Programın devamında Bursa Karslılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret eden Büyükataman, “Milliyetçi Hareket Partisi olarak o gece üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben diyen Türkiye varsa biz varız anlayışıyla siyaset yapan, 54 yıllık şerefli geçmişi olan milliyetçi hareketin mensupları o gün sevdası Türkiye olan, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü ortak paydasında bir arada olan her vatan evladıyla Türkiye’nin geleceğine sahip çıktık. O meydanlarda bir ruh oluştu” dedi.

Program sonrası Ardahan İli Çamlıçatak Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret eden Büyükataman, burada seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ziyaret sonrası toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.