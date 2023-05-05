Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman İnegöl’de basın açıklaması gerçekleştirdi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa 1. Bölge Milletvekili İsmet Büyükataman Bursa’nın İnegöl ilçesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın açıklamasında konuşan Büyükataman, "MHP olarak önümüzdeki dönemde İnegöl’ün il olabilmesi için TBMM’de elimizden geleni yapacağız" dedi.

Türkiye’nin 100. yılında yüz il ve bin ilçeden oluşan bir idari sistem hedeflediklerini söyleyen Büyükataman, "Hepinizin bildiği üzere genel başkanımız 2018 yılında, ’Cumhuriyetin 100. yılında büyükşehirleri kapsayacak şekilde 100 il ve bin ilçeden oluşan bir idari sistemle ekonomide yerli ve milli diriliş sayesinde, siyasette birlik ve dayanışma ruhunun ayağa kalkışıyla Türkiye bölgesinde süper güç, küresel düzeyde de sözü dinlenen bir ülke seviyesine çıkmalıdır, inanıyorum ki mutlaka çıkacaktır’ sözleriyle, büyüyen Türkiye’nin idari ihtiyaçlarının karşılanması adına işaret fişeğini yakmıştır. Bu çerçevede de Milliyetçi Hareket Partisi olarak önümüzdeki dönemde İnegöl’ün il olması için TBMM’de elimizden geleni yapacağımızdan emin olmanızı istiyorum" şeklinde konuştu.

Büyükataman daha sonra İnegöl programın çerçevesinde İnegöl Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve MODEF mobilya fuarına ziyaretlerde bulunurken Cumhur İttifakı’nın mecliste nitelikli sayıya ulaşması için destek sözü aldı. Fuar çıkışı İsmet Büyükataman’ı alkışlarla karşılayan geç bir grup ’82 için teşekkürler’ yazan pankart açtı. Pankartı gören İsmet Büyükataman gençlere destekleri için teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.