Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mutlaka ilk turda seçilmesinin Türkiye için hayati derecede önem taşıdığını belirterek, "Kim ne yaparsa yapsın, kim ne gayret içerisinde olursa olsun, kim Türkiye’nin geleceğine dair küresel çetelerle hangi gizli pazarlıklar içerisine girerse girsin bu necip millet her zaman olduğu gibi sağ duyusuyla bütün bu oyunları boşa çıkartacaktır. Buna samimiyetle ve yürekten inanıyorum. Türkiye çok olumlu bir seyir içerisinde. Çok ciddi hizmetlere hükümetimiz marifeti ile imza atıyor. Bu hayırlı sürecin akamete uğramaması lazım. Türkiye’nin kaybedecek vakti yok" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Teşkilatları tarihi 14 Mayıs seçimlerine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seçime 1 aydan az bir süre kala tempo artıran MHP teşkilatları, her platformda vatandaşla buluşmak için yoğun gayret gösteriyor.

Ramazan ayının bitimine az bir süre kala Çınarönü Mahallesi Muhtarı Yusuf Ün’ün düzenlediği iftar programına katılan MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili ve 28’inci Dönem Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla birlikte iftarını açan Büyükataman, daha sonra Çınarönü Mahallesi sakinlerine gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanımızın ilk turda seçilmesi Türkiye için hayati derecede emniyet arz ediyor"

İftar sonrası konuşan İsmet Büyükataman, "Kim ne yaparsa yapsın, kim ne gayret içerisinde olursa olsun, kim Türkiye’nin geleceğine dair küresel çetelerle hangi gizli pazarlıklar içerisine girerse girsin bu necip millet her zaman olduğu gibi sağ duyusuyla bütün bu oyunları boşa çıkartacaktır. Buna samimiyetle ve yürekten inanıyorum. Türkiye çok olumlu bir seyir içerisinde. Çok ciddi hizmetlere hükümetimiz marifeti ile imza atıyor. Bu hayırlı sürecin akamete uğramaması lazım. Türkiye’nin kaybedecek vakti yok. Türkiye’nin bu şer güçlere teslim edilmemesi lazım. Cumhurbaşkanımızın yeni dönemde de şüpheye yer bırakmayacak netlikte mutlaka ilk turda seçilmesi Türkiye için hayati derecede emniyet arz ediyor. Aziz milletimizin bu kervanın durmadan yürümesine mutlaka bu dönemde de yol vereceğine yürekten inanıyorum. Sadece bu yetmez. Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin layık olduğu hizmetleri bir hakkın yerine getirebilmesi için sırtını sağlam bir parlamentoya mutlaka yaslaması lazım. Yani parlamentoda da Cumhur İttifakı’nın sayısal bir çoğunluğa ulaşabileceği bir neticeyi bu seçimlerde aziz milletimizin ortaya koyması lazım" ifadelerini kullandı.