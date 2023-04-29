Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, seçim çalışmaları çerçevesinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Bursa’da gerçekleştirdiği mitingle vatandaşlara hitap eden İsmet Büyükataman, “Cumhur İttifakı olarak artık terörü bitme noktasına getirdik. Yeni dönemde kimsenin endişesi ve kuşkusu olmasın” dedi.

MHP Genel Sekreteri ve 28. Dönem Bursa Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman, seçime sayılı günler kala esnaf ziyaretleri ve vatandaş buluşmalarına devam ediyor. Sabah kahvaltısı için vatandaşlarla beraber Tarihi Abdal Fırını önünde sıraya giren Büyükataman, Bursa’nın meşhur lezzetlerinden tahinli pide ile kahvaltı yaptı. Kahvaltı sonrasında İhsaniye Mahallesi’nde bulunan İhsaniye Merkez Cami’inde Cuma namazını eda ederken, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaret programı çerçevesinde Tahtalı ve Yaylacık Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Büyükataman, 14 Mayıs seçimlerinin önemini vurguladı. Vatandaşlardan tam destek sözü alan Büyükataman programın devamında Çalı Mahallesi’nde gerçekleştirdiği mitinge vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mitingde vatandaşlara seslenen Büyükataman, “Ne acıdır ki 13 aydır toplanıp Türkiye’nin yönetimine tabii olduklarını ifade eden bu zilletin içindeki İP’in genel başkanı zilletin içindeki Kılıçdaroğlu’nun ismi ifade edildikten itibaren büyük bir hiddetle masayı terk ederek milletin huzuruna çıktı, ‘bu masa kumar masası, bu masanın millet iradesini yansıtması mümkün değil’ dedi. Madem öyle 13 aydır bu milleti niye oyaladınız, 13 ay boyunca bu milletin aklıyla mı alay ettiniz. Madem bu masanın millete verebileceği bir şey yoktu sizi hangi irade 13 ay boyunca bir arada tuttu. Demek ki bunların hiçbiri kendi iradeleriyle hareket eden tipler değil. Evet bunlar iradelerini başkalarına ipotek ettiler, iradelerini masanın altında sakladıkları Türkiye düşmanlarına ihale ettiler” şeklinde konuştu.

“PKK terör örgütünün kökünü kazımak bizlere namus borcu olsun”

Bölücü terör örgütü PKK’nın bitme noktasına geldiğini belirten Büyükataman, “Cumhur İttifakı olarak artık terörü bitme noktasına getirdik. Yeni dönemde kimsenin endişesi ve kuşkusu olmasın. Allah nasip eder bu millet yeniden Cumhur İttifakı’na bir dönem daha yetki taktim ederse en kısa süre içerisinde PKK terör örgütünün kökünü kazımak bizlere namus borcu olsun” diye konuştu.

“AK Parti ile pazarlık asla söz konusu olmamıştır”

Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü paydasında kurulduğunu iade eden Büyükataman, “15 Temmuz 2016 ihanet kalkışmasında meydanlarda aziz milletimizin milli iradesine, demokrasisine, istikbaline sahip olma hususunda ortaya koymuş olduğu o dik duruşla AK Partili kardeşlerimizle, sevdası Türkiye olan, Türkiye’nin bölünme bütünlüğü paydasında bir araya gelen bütün vatan evlatlarıyla o meydanlarda bedel ödeyerek, kan dökerek bir ittifak oluşturduk. Bu ittifakın adı Cumhur İttifakı’dır. Bu ittifakın arkasında hiçbir pazarlık asla söz konusu olmamıştır. Yeni dönemde de Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte yol arkadaşlığı yapmaya, milletimizin hizmetkarlığına talip olmaya, bütün siyaset mühendisliği çabalarına rağmen bu necip millet Cumhur İttifakı’na sahip çıkacak. Bir dönem daha üstelik kahir ekseriyette ilk turda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçecek” dedi.