Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Bursa’nın Orhaneli ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Büyükataman Türkiye için tarih verdi. 10 yıllık süre içerisinde Türkiye’nin lider konuma geleceğini söyleyen Büyükataman, 2053 yılı için “dünyada süper güç haline gelecek” dedi.

MHP Genel Sekreteri ve Bursa 1. Bölge Milletvekili İsmet Büyükataman, 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bursa’nın Orhaneli ilçesinde muhtarlarla buluşan Büyükataman Türkiye’nin geleceği için tarih verirken konuşmasında, “Türkiye bütün zorluklara rağmen çok önemli hizmetlere imza atıyor. Allah nasip eder bu hizmetler kesintiye uğramazsa hiç kuşkunuz olmasın 2033 yılında, önümüzdeki 10 yıllık süre sonunda Türkiye Cumhuriyeti devleti lider bir ülke olacak, 2053 yılında dünyada süper güç haline gelecek. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin kader seçimleri olduğuna inandığımız için cumhurbaşkanımızın bu dönem bir önceki döneme kıyasla çok daha güçlü bir şekilde görevine devam etmesini ülkemizin geleceği adına hayati derecede önemli olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Güçlü MHP güçlü Türkiye demektir”

Türkiye’de başarılı hizmetlerin ortaya konulmasının yolunun meclisteki MHP’li milletvekillerin çoğunluğundan geçeceğini söyleyen Büyükataman, “Sadece cumhurbaşkanının ilk turda seçilmesi yetmez, bu hizmetlerin sürekliliği için Türkiye’de siyasi istikrarın muhafazası için de güçlü bir parlamento desteğinin cumhurbaşkanımızın arkasında olması da çok önemli. Cumhur İttifakı olarak meclis çoğunluğunun temin edildiği bir aritmetikle o mecliste mutlaka bulunmamız lazım. Güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubu bu dönem mutlaka mecliste olmalı. Güçlü MHP güçlü Türkiye demektir” diye onuştu.

Muhtarlarla yapılan toplantı sonrası toplu fotoğraf çektiren Büyükataman, Orhaneli ve Büyükorhan’da esnaf ziyareti yaptı.