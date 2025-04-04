MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara’daki mezarını ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı’nın açılışına katılmak üzere Balgat’ta
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in 28. ölüm yıl dönümünde Ankara’daki mezarını ziyaret etti. MHP lideri Bahçeli’yi, partinin genel Başkan Yardımcıları ve partililer eşlik etti.(MKM-
Kaynak: İHA