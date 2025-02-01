Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "TSK Disiplin Kanunu’nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır. Herkes bu karara saygı duymalı, karışık, karanlık ve kaotik Türkiye şartlarını ikmal ve inşa etmek için pusuda bekleyen demokrat maskeli darbe severler aklını başına almalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TSK Disiplin Kanunu’na göre ayırma cezası alan 5 teğmen ve 3 disiplin amiri hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "30 Ağustos 2024 Cuma günü Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nin resmi safhası tamamlandıktan sonra bir grup teğmenin geçerliliği olmayan bir yemini müştereken seslendirmek suretiyle askeri ve siyasi gündeme yerleştikleri bilinen bir husustur. O günden bugüne maksatlı tartışmaların ve marazi tahriklerin dozajı ideolojik dürtülerin tazyikiyle sistematik olarak artırılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Demokrasi dışı emel ve eylem hedefinin takibinden başka bir şey değildir"

Korsan bir metnin kılıçlar ile okunmasının yanlışlığını ve oluşturabileceği tahribatı görmeyenlerin demokrasi dışı bir eylem ve emeli olduğunu belirten Bahçeli, "Türk milletinin medarı iftiharı ve gözbebeği mertebesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin günlük siyasi polemiklere kasten alet edilme çabası gayri ahlaki bir planlama kapsamında sürekli ilerletilmiştir. Korsan bir metnin kılıçlar eşliğinde okunmasının yanlışlığı kadar oluşturacağı tahribatı görmeyen, göremeyen, hatta görmekten ve göstermekten kuşkulu şekilde uzak duran bir güruhun fırsatçılığa heveslenmesi ve sonuçları ağır olacak siyasi hesaplaşma sayfası açmak istemesi elbette demokrasi dışı emel ve eylem hedefinin takibinden başka bir şey değildir" açıklamasında bulundu.

"Pusuda bekleyen demokrat maskeli darbe severler aklını başına almalıdır"

Teğmenlerin töreni üzerinden Mustafa Kemal Atatürk’ün istismar edildiğini ve TSK tarafından verilen karara herkesin saygı duyması gerektiğini ifade eden Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Hepimiz Mustafa Kemal’in askeriyiz demenin suç olarak takdim ve teşhir edilmesi diye bir şey olmadığı halde, bunun hilafına hareket edip Aziz Atatürk’ü istismara yeltenenlerin dürüstlük ve samimiyet testinden geçemedikleri her anlamda belgeli, hukuken ve tarihen de belli ve bilinmektedir. Milli Savunma Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklama mucibince 5 teğmene ve 3 disiplin amirine TSK Disiplin Kanunu gereğince ’silahlı kuvvetlerden ayırma’ cezası verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hiyerarşik zincirini kıran, teamüllerini bozan, iç disiplin ve denge yapısını sakatlayarak buhrana sürükleyen hiçbir fiil, fesat, fitne, olay, oluşum, durum, beyan ve gruplaşmaya bihakkın müsaade edilmemelidir ve bugüne kadar da edilmemiştir. TSK Disiplin Kanunu’nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır. Herkes bu karara saygı duymalı, karışık, karanlık ve kaotik Türkiye şartlarını ikmal ve inşa etmek için pusuda bekleyen demokrat maskeli darbe severler aklını başına almalıdır."

"Türk Silahlı Kuvvetleri’nin manevi ve tarihi dokusuna dış bağlantılı operasyondur"

Teğmenler tarafından okunan metnin arkasına saklanıp metni bir silah gibi kullandıklarına dikkati çeken Bahçeli, "Türk askerinin arkasına saklanıp üç beş kendini bilmezin korsan metnini silah gibi kullanan CHP’sinden satılmış kimi medya organlarına, kiralık kalemlerden iç işgal cephesine tahkimat yapan alçaklara kadar ’Mustafa Kemalin askeriyiz’ sözünün cezalandırıldığını iddia etmeleri hem şeref mahrumu bir iftira hem de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin manevi ve tarihi dokusuna dış bağlantılı operasyondur" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde kutuplaşma ve cuntalaşma isteyenlerin provokatör olduğunu kaydeden Bahçeli, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kutuplaşma ve cuntalaşma ikliminin oluşmasına sinsi sinsi hizmet edenler esasen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün karşıtı, dünyada hayranlık uyandıran askeri kudretimizin zaafa uğramasını arzulayan ajan provokatörlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı zalimlerin sırtını sıvazladığı zillet ve rezil provokatörlere karşı azami ölçüde dikkat ve uyanıklık içindedir" dedi.