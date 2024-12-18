Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci’yi MHP Genel Merkezi’ndeki odasında kabul etti.

MHP sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi, Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci’nin ikinci kez ziyaret ettiği bildirildi.

Ziyarette, bölge ile ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu ve gelen ekiplerin Genel Başkan Bahçeli’nin hayır duasını aldıkları belirtildi.