Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Basın mensubu kardeşlerim Türkiye’yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcı ve körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Vazgeçemiyorsanız gazeteciliği bırakın” dedi

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Bahçeli, TBMM MHP Grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çözüm süreci konusun da ayrılık yaşayıp yaşamadıklarına ilişkin soruya, “Basın mensubu kardeşlerim Türkiye’yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcı ve körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Vazgeçemiyorsanız gazeteciliği bırakın” dedi

Kaynak: iha