MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir. Hal böyleyken bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir. Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen Sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir" ifadelerine yer verdi.