23.Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali sebebiyle geldiği Kastamonu’nun Tosya ilçesinde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz, "Cumhurbaşkanımızı bugüne kadar en yüksek oy ile seçtirecek olan potansiyelimizi gördük. Bunu gittiğimiz her yerde ve Tosya’da gördük. Kaldı ki karşı tarafın daha adayı bile yok. Diğer taraftan milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak en yüksel oyu alacağımıza inancımız tam" dedi.

23.Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali sebebiyle geldiği Kastamonu’nun Tosya ilçesinde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz, "Cumhurbaşkanımızı bugüne kadar en yüksek oy ile seçtirecek olan potansiyelimizi gördük. Bunu gittiğimiz her yerde ve Tosya’da gördük. Kaldı ki karşı tarafın daha adayı bile yok. Diğer taraftan milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak en yüksel oyu alacağımıza inancımız tam" dedi.

23.Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali sebebiyle geldiği Kastamonu’nun Tosya ilçesinde MHP Tosya İl Başkanlığı ve AK Parti Tosya İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Parti teşkilatı ile bir araya gelen Durmaz, toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Teşkilatlarımız yapılacak seçime hazırlar"

Cumhur İttifakı’nın seçimlere hazır olduğunu belirten Durmaz, "Bugün hem AK Parti İlçe Teşkilatını hem de MHP İlçe Teşkilatını ziyaret ederek güncel konulara ilişkin değerlendirmeler yaptık. Gördük ki teşkilatlarımız yapılacak seçime hazırlar, son derece güçlü bir uyum var. Cenabı Allah’ımızın izni ile Cumhurbaşkanımızı bugüne kadar en yüksek oy ile seçtirecek olan potansiyelimizin olduğunu gördük. Bunu gittiğimiz her yerde ve Tosya’da gördük. Kaldı ki karşı tarafın daha adayı bile yok. Diğer taraftan milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak en yüksel oyu alacağımıza inancımız tam. Hükümetimizin ve belediyelerimizin çalışmaları son derece iyi. Hükümetimizin son dönemde çiftçimizin yüzünü verdiği destekle güldürmüştür. Çok büyük memnuniyetin olduğunu da her gittiğimiz yerde görüyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, Biden çetesi bizim kutlu yürüyüşümüzü kesemeyecek. Biz hedeflerimize emin adımlarla gidiyoruz’’ dedi.