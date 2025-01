Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel’de çıkan yangında kurtarma çalışmalarına bizzat katıldığını ve itfaiye ekiplerinin çok geç kaldığını açıkladı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangınla alakalı açıklamalarda bulunan MHP’li Özdemir, "Bolu’da yaşanan ve hepimizin yüreğini yakan yangın felaketini bizzat yerinde müşahede etmiş birisi olarak söylüyorum. Bolu Belediyesin’e ait itfaiye ekipleri olay yerine yangın ihbarından 1 saati aşkın süre sonrasında ulaşmıştır. Otelde mahsur kalan insanların çoğu aradan geçen 1 saatlik sürenin ardından kendi çabalarıyla kurtulmaya çalışmıştır. Bu sürede bazı insanlar yangının ilk anlarında otelin normal merdivenlerinden dışarı çıkarken, kimisi de pencerelerden sarkıttıkları ip ya da birbirine bağladıkları çarşaflarla kurtulmuştur. Ne yazık ki bazıları camlardan atlamıştır. Otelin hiçbir yerinde yangın merdiveni yoktu, başlayan yangını söndürecek sistemin de bulunmadığı her yerden görülüyordu. Olay yerine ilk gelen ekip sırasıyla jandarma (ilk 10 dakika içerisinde), AFAD (35 dakika içerisinde), ambulanslar (45-50 dakika içerisinde) olmuştur. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangının başladığı an sayılabilecek 3.43’te gelişmelerden benim telefonumla haberdar olmuş ve Bolu Valisine bölgeye intikal talimatı vermiştir. İtfaiye ekiplerinden çok önce bölgeye ulaşan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri kahramanca mücadele vermiş ve çok sayıdaki insanı teleskopik merdivenlerle tahliye etmiştir. Yangının çıkış noktası, otelin dağ yamacına bakan tarafta sol alt bölümde başlamıştır. Bu alan en yoğun olarak alev ve dumanların yükseldiği bölgeydi. Saat 4.40’ta otele gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, ancak bu vaktin ardından bölgede çalışmalara başlamıştır. Bu sürede Bolu Belediye Başkanı da ne yazık ki alanda değildi. Bunları nereden biliyorum? Yakınlarım o oteldeydi ve bizzat kendim de haberini alınca bölgeye çok yakın bir mahaldeyken gittim, her şeyi yaşadım, gözlerimle gördüm, kurtarma faaliyetlerine katıldım. Başta İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve Bolu Valimiz Abdülaziz Aydın ile telefonla sürekli haberleştim. Kendilerine ilk bilgiyi veren de benim" dedi.

"Keşke hepsini kurtarabilseydik"

Kurtarma çalışmalarına bizzat katıldığını ve itfaiye ekiplerinin müdahalede geç kaldığını aktaran Özdemir, "Yakınlarımı ve tatil için otelde bulunduğunu anladığımız çok sayıdaki küçük çocuklar ile mahsur kalanları danışmanlarımla beraber çevreden bulduğumuz teleskopik merdivenlerle bizzat tahliye edilmesini ve kurtarılmalarını da yine biz sağladık. Bunları yaparken biz de dumandan etkilendik ve hatta vücudumuzun çeşitli yerlerinden yaralandık. Keşke hepsine yetişebilseydik, keşke hepsini kurtarabilseydik. Acımız çok büyük ama bunu da elbette milletçe atlatacağız. Bu yangından belki daha çok insan kurtarılabilirdi. Ama Bolu Belediyesi itfaiyesi ne yazık ki çok geç kaldı. Üstelik Bolu merkeze yangın alanı yaklaşık 30-35 kilometre olmasına rağmen. O yüzden Bolu Belediye Başkanı martavalı bıraksın, hiç değilse hayatını kaybeden insanların aziz hatıralarına hürmeten önce kendi sorumluluk sahasındaki isimleri, ihmalleri sebebiyle yine kendisi soruştursun, hukuk önünde de sorumlu olduğunu unutmadan vereceği hesaba bakarak, yetki kimdeydi tartışması yapmasın. Hiç günahı ve kusuru yokmuş gibi ekranlarda endam göstermesin. Bu iş görevini bırakıp sosyal medyada lüzumsuz işlere burnunu sokmaya benzemez. Hele hele mahkeme kurmuş edasıyla Halk TV gibi bir yayın organı üzerinden ahlaksızca yayın yaparak algı oluşturmaya kalkan İsmail Saymaz başta olmak üzere, mesleğinden ziyade militanlık yapan sözde gazeteciler de şayet kendilerinde kaldıysa biraz olsun vicdanlarıyla hareket etsinler! Adamlığınızı geçiyorum, siz nasıl insanlarsınız? Yazıktır, günahtır, ayıptır" ifadelerini kullandı.