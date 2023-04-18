Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Cumhur İttifakı; vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlayan kahramanlarla yol yürüyor, Zillet İttifakı da vatanı bölmeye çalışan ne kadar terör örgütü ve grup varsa onlarla beraber siyasi eylem ve hedef birliğinde bulunmuş olarak yol yürümeye çalışıyor" dedi.

Gündeme dair İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Türkiye’nin 100. yılına denk gelen seçimin önemine değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve MHP’nin Kayseri’de muazzam başarı elde edeceği inancını taşıdıklarını söyledi. AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları arasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, MHP Kayseri Milletvekilleri Adayları arasında ise teröre karşı vatanın bölünmez bütünlüğünü savunurken gazi olan Mete Kurt’un bulunmasının çok anlamlı olduğunu kaydeden Özdemir, "Cumhur İttifakı; vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlayan kahramanlarla yol yürüyor, Zillet İttifakı da vatanı bölmeye çalışan ne kadar terör örgütü ve grup varsa onlarla beraber siyasi eylem ve hedef birliğinde bulunmuş olarak yol yürümeye çalışıyor. Kayserili hemşehrilerimizin ve Türk Milleti’nin bu ayrımı çok doğru ve eyerinde bir şekilde yapıp demokratik iradesini 14 Mayıs’ta sandıklara taşıyacağı inancını taşıyorum" ifadelerini kullandı. Özdemir, "14 Mayıs seçimi Türkiyemizin 100. yılına denk gelen bir seçim. Bu yüzden değeri çok fazla. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin daha fazla kök salması adına Milliyetçi Hareket Partisi olarak önem atfettiğimiz bir seçim. Bu şartlarda da cumhurbaşkanımızın Kayseri’de çok yüksek oy oranıyla seçileceğine inanıyoruz. Yine Milliyetçi Hareket Partisi’nin de aynı şekilde Kayseri’de muazzam bir başarı elde edeceği inancıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak iki saygıdeğer aday profili karşımızda bulunuyor. Bunun anlam ve önemi de büyüktür. Özellikle böylesi bir dönemde; Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, DEVA gibi 6+1’li masanın bilhassa terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile eylem birliği içerisine girdiği dönemde Kandil’deki terör örgütü elebaşlarının hemen hemen her gün Kılıçdaroğlu’na ve bizim ’Zillet İttifakı’ olarak adlandırdığımız siyasi partilere destek çağrısı yaptığı bir dönemde, terörün kendisine bu seçimler üzerinden hem propaganda hem de eylem zemini aramaya çalıştığı bir dönemde Cumhur İttifakı terörle mücadele anlamında bu işin en üst düzey mücadele etmiş değerli isimlere listelerinde yer vermek suretiyle bir seçim çalışması yapması anlamlı olmuştur. Hulusi Bey Genelkurmay Başkanı da olarak 49 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli üniformasını giyerek hizmet etmiş değerli bir isim. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayı Mete Kurt; terörle mücadele esnasında vatanın bölünmez bütünlüğünü savunurken PKK Terör Örgütü’nün gerçekleştirdiği saldırı sonrasında gazi olmuş bir isim. Kimin kimlerle yol yürüdüğünün anlamlı olduğu bir seçim dönemi yaşıyoruz. Cumhur İttifakı; vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlayan kahramanlarla yol yürüyor, Zillet İttifakı da vatanı bölmeye çalışan ne kadar terör örgütü ve grup varsa onlarla beraber siyasi eylem ve hedef birliğinde bulunmuş olarak yol yürümeye çalışıyor. Kayserili hemşehrilerimizin ve Türk Milleti’nin bu ayrımı çok doğru ve eyerinde bir şekilde yapıp demokratik iradesini 14 Mayıs’ta sandıklara taşıyacağı inancını taşıyorum" şeklinde konuştu.

"Türkiye istikrarını koruyan bir halde istikbaline doğru emin adımlarla istiklalini tesis ederek ilerleyecektir"

Seçim çalışmaları çerçevesinde sürekli sahada bulunduklarını ve vatandaşın ilgisinden gayet memnun olduklarının da altını çizen MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Sürekli sahadayız, gelen tepkiler gayet olumlu. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2 ana stratejimiz var seçimlerle ilgili. Bunlardan bir tanesi cumhurbaşkanımızın ilk turda yüksek bir çoğunlukla seçilmesi. İkincisi ise Milliyetçi Hareket Partisi’nin yeni dönemki mecliste milletvekili sayısını çoklaştırması. Bu iki ana stratejimiz çerçevesinde yoğun bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu iki hedefi de inşallah gerçekleştireceğiz. Bununla beraber ülkemizde ’Yüz Yılın Felaketi’ olarak adlandırılan yıkıcı bir deprem yaşadık. 11 ilimizi ve nüfusumuzun yaklaşık yüzde 14’ünü etkileyen bir deprem felaketi oldu. Ama yaraların çabucak sarılıyor olması; Türkiye’yi yeni yüzyılda yeni bir hayatla yeni Türkiye idealiyle buluşturacak olmamıza dair inancımızı ve azmimizi körüklemiş bulunuyor. Çok çabuk bir şekilde bu bölgede yaşayan insanlarımızın beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına paralel olarak kalıcı konutların inşasının da hızla devam etmesi memnuniyet vericidir. Vatandaşlarımız bundan yana memnuniyetlerini de dile getiriyor. İnşallah Türkiye istikrarını koruyan bir halde istikbaline doğru emin adımlarla istiklalini tesis ederek ilerleyecektir inancını taşıyoruz biz de" dedi.