Ortaca Belediyesinin çalışmalarını takip ettiklerini belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, “Ortaca’nın gönlümde ayrı yeri var. Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz” dedi.

Belediye girişinde Başkan Uzundemir tarafından karşılanan MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’a Belediye Başkanı Alim Uzundemir tarafından yapılan çalışmalar hakkında brifing verildi. Başkan Uzundemir, Ortaca halkının refah seviyesinin yükseltilmesi, sosyo-kültürel alanların arttırılması ve vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yürüttüklerini açıkladı.

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Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’i makamında ziyaret etti.

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