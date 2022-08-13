MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin önemine değinerek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu ülkenin sigortası, bekasının garantisidir. Bu kadar net söylüyorum." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin önemine değinerek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu ülkenin sigortası, bekasının garantisidir. Bu kadar net söylüyorum." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin ’Adım Adım 2023’ programı çerçevesinde MHP Kargı İlçe Başkanlığı tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Düzenlenen ’Adım Adım 2023’ programına, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara 1. Bölge Milletvekili Mevlüt Karakaya, Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri Cemil Yavuz Aksu ve Kürşat Türker Ercan, İl Başkanı Agah Karapıçak ve çok sayıda partili katıldı. İlk olarak esnaf ziyareti yapan heyet daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi salonunda muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Programda bir konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara 1. Bölge Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatarak, bu sistemde erken seçimin olmayacağını ifade etti. Türkiye’nin yeni dünya düzeninde söz sahibi olmak için bir dizi değişiklikler yaptığını bu nedenle de bazen hız kesmesi gerekeceğini belirten Karakaya sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye üretime gidiyor. Türkiye’nin önü açık. İnanın önü açık ama bir aks değiştiriyor, dünya bir aks değiştiriyor. Buradan başka bir yola geçerken bile araba biraz sallanır, biraz yavaşlayıp dikkatli geçersin. Ondan sonra otobana çıkarsın. Bunun için bir zaman ihtiyaç vardır. Şuandaki yapı da, Türkiye’yi üretime sevk eden bir yapı. İnşallah her şey iyi olacak. Her şey güllük gülistanlık demiyoruz. Olması mümkün değil. Ama iyiye gidiyor. Dünya düzeni içerisinde Türkiye söz sahibi olma derdinde, onun mücadelesini veriyor’’ dedi.

’Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu ülkenin sigortasıdır’

2023 yılındaki seçimlerden farklı bir sonuç çıkması durumunda bugüne kadar elde edilen tüm kazanımların da kaybolacağının altını çizen Karakaya, "2023 bu anlamda çok önemli. 2023 ülkenin geleceğidir. Son derece önemli. 2023 de eğer farklı bir şey olursa bugüne kadar elde edilen kazanımlar tamamen gidecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu ülkenin sigortası, bekasının garantisidir. Bu kadar net söylüyorum. O gün 15 Temmuz’da Türkiye’nin içine düştüğü o sıkıntıda Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendi, ’Evet biz bu arabayı buradan çıkartırız ama bu araba bu motorla yol almaz’ dedi. ’Önce bunun motorunu değiştireceğiz’ dedi. İşte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu gerekçeyle değiştirilmiş bir sistemdir. Dolayısıyla size samimiyetle söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasaydı 2018 yılından bu yana Türkiye’de en az 3 defa hükümet gelir giderdi’’ şeklinde konuştu.

Muhalefetin eski sisteme dönecekleri yönündeki açıklamalarını da sert dille eleştiren Karakaya, "Şimdi ne yapacaklarmış eski sistemi geri getireceklermiş. Dönmek mümkün değil ki. Böyle bir şey yok. Niye kandırıyorsunuz milleti. Ama ne yapacaklar 6 koalisyonlu, birde gizli birisi daha var. Bunlarla koalisyon kuracaklarmış. İçişleri politikasında, güvenlik politikasında Meral Akşener acaba CHP ile bir anlaşman var mı? Yok mu? CHP’nin HDP ile ilgili söylediklerini kabul ediyor musun? Etmiyor musun? Etmiyorsan böyle bir şeyi yapınca bu ülkeyi nasıl yöneteceksin. Biriniz diyecek ki Suriye’de asker kalsın, diğeriniz diyecek çıksın. Birisi diyecek ki PKK ile mücadeleye devam, diğeri diyecek biraz ara verelim, ya da mücadele etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Altılı masanın adayını bilerek belirlemediklerini belirten Karakaya, "Özellikle adaylarını belirlemiyorlar ki kamuoyu adayı tartışıyor. Aday belirlenince ne diyecek bunlar. Terörle mücadelede ne yapacaksın deyince ne diyecekler CHP’nin söyledikleri ortada. HDP bunların yanında. HDP olmazsa nasıl kazanacaklar. Terörün ve PKK’nın kökün kazıyacağız diyebilirler mi, derlerse kazanabilirler mi, kendi partilerinin içlerinde dahi fikir konusunda birbirlerine yakın değiller’’ ifadesini kullandı.