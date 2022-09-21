Kaymakam Kemelek, Aydın ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Beraberinde MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Şahin, belediye meclis üyeleri ile kaymakamlığa gelen Aydın, Kaymakam Kemelek ile bir süre makamında sohbet etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek’i ziyaret etti.

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