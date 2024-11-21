Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen “Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”na katılmak için geldiği Kars’ta, 5 bin yıllık tarihi Ani kentini ziyaret etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tolga Adıgüzel, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger ve partililer ile tarihi Ani harabelerini gezdi.

Durmaz, Ani’nin bir tarih, kültür ve medeniyet hazinesi olduğunu söyledi.

Durmaz, “Ani’de büyük bir tarihin, medeniyetin izlerini gördük, herkesi bu tarihi, bu kültürü ve bu hazinelerini görmeye davet ediyorum” dedi.

Durmaz ve beraberindekiler, Ani Ören Yeri’nde yürütülen kazı çalışmalarında hakkında Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan’dan bili aldı. Durmaz, daha sonra Ani’den ayrıldı.