Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı, Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, ’Adım Adım 2023’ mitingleri çerçevesinde pazar günü Erzurum’da gerçekleşecek miting öncesi Bayburt’a ziyarette bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı, Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, ’Adım Adım 2023’ mitingleri çerçevesinde pazar günü Erzurum’da gerçekleşecek miting öncesi Bayburt’a ziyarette bulundu.

MHP il başkanlığı binasında Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt MHP İl Başkanı Bekir Kasap, MHP MYK üyesi İdris Aydın ile bir araya gelen Aydın, 2023 seçimlerine yönelik çalışmalardan bahsederek, Cumhur İttifakının önemine değindi. Bölgede Cumhur ittifakına desteklerin tam olacağını bildiren Aydın, "2023 seçimlerinde Türkiye gücüne güç katarak yoluna devam edecek ve güçlü yapıyı hiç kimse bozamayacak. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Aydın, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin önemli roller üstlendiğini, krizin çözülmesinde Türkiye’nin barıştan yana bir tutum sergilediğine ayrıca vurgu yaptı.

Seçime yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiği hatırlatmasında bulunan Aydın, Pazar günü gerçekleşecek olan mitinge herkesi davet etti. Bununla birlikte nazik ziyaretinden dolayı Aydın’a teşekkürlerini ileten İl Başkanı Kasap, teşkilatlarının Pazar günü gerçekleşecek olan programa hazır olduğunu belirterek, mitinge yoğun bir şekilde katılım sağlayacaklarının sözünü verdi.

Aydın’a ayrıca ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Pekmezci, gerçekleşen ziyaretten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Aydın’ın MHP il başkanlık binasında gerçekleştirdiği ziyaret programına, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay, MHP MYK üyesi İdris Aydın, Gümüşhane MYK üyesi Musa Küçük, MHP Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal, Gümüşhane Ülkü Ocakları İl Başkanı Serkan Alp, Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin ve partililer katıldı.