MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, altılı masada herkesin ayrı bir telden çaldığını belirterek, "Ortada tabiri caizse bir kakafoni var" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, altılı masada herkesin ayrı bir telden çaldığını belirterek, "Ortada tabiri caizse bir kakafoni var" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile görüşen Aydın, MHP’nin saha çalışmalarını değerlendirdi, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. MHP olarak sahada çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini belirten Aydın, "Bölge toplantıları, il toplantıları, akabinde köylerimize esnafımıza yönelik toplantılar yaptık. Mahalle komşu toplantıları yapıyoruz. Vatandaşlarımızla bir aradayız. 15 Ocak’tan sonra aktif olarak sahadaki çalışmalarımızı yoğunlaştırdık" dedi.

Millet ittifakına bakıldığında 2 yıldır 11-12 toplantı yaptıklarını hatırlatan Aydın, "Aile toplantısı bile sonuca matuf olur. Ne proje ne bir vizyon ortaya koyabildiler. Artık 14 Mayıs tescilleniyor. Bir aday tespiti bile yapamadılar. Bunları bir araya getirecek bir asgari müşterek yok. Odaklandığı tek amaç sağlıklı bir idare sistemi olan Cumhurbaşkanlığı sistemini galebe çalmak. Cumhurbaşkanımızı görevden uzaklaştırmak gibi saçma dış odaklı bir hedef ortaya koymuşlar. Ortada tabiri caizse bir kakafoni var. Altılı masada herkes bir telden çalışıyor. Herkes birbirine itiraz ediyor. Hala birkaç tanesi kendilerini mecliste konuşlandırabilirler ona göre hareket ediyorlar. Seçilmiş yerel seçimler üzerinden gidiyorlar. Bir taraftan kendi partisinin adayı olmamasına rağmen Meral Akşener’in iki belediye başkanı üzerinden ortak bir aday tavrı var. Öbür taraftan Kılıçdaroğlu ana muhalefet olmasından dolayı aday benim diyor partisi buna sahip çıkıyor. Masanın altında asıl kakafoniyi idare eden bir HDP var. Ağır istekleri var. Bunu Deva, Gelecek partisi Saadet partisi ifade ediyor. CHP doğrudan ilişkisini inkar etmiyor. PKK’nın HDP’nin masa altından verdiği sülfeler var. Cumhur ittifakı olarak bunun farkındayız. Yurt dışındaki toplantılarda bunu çok net görüyoruz" diye konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın ziyaretin sonunda İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez’e MHP kültür ve sanat yayınları kapsamında hazırlanan Türk Dünyası Çalgıları kitabını hediye etti.