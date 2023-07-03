Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz kaza geçiren Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’i evinde ziyaret ederek sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Bir süre önce yüksekten düşerek yaralanan ve tedavisi hastaneden taburcu olduktan sonra evinde istirahate çekilen Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavakligil’a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Kavakligil’in sağlık durumuyla ilgili bilgiler alan genel başkan yardımcısı Durmaz, herhangi bir istekleri olup olmadığını dinleyerek acil şifa dileğinde bulundu. Başkan Kavakligil, kendisiyle yakından ilgilenen herkese şükran dolu olduğunu belirterek teşekkür etti.

“Rabbim ayrı ayrı hepinizden razı olsun”

Hastane sürecinde yanında olan herkese teşekkür ettiğini belirten Kavaklıgil, “Arayarak yanımda olduğunu, geçmiş olsun dileklerini ileten Muhterem Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli, bizatihi evimize gelerek ziyaret eden Genel Başkan Yardımcımız, ağabeyim Sayın Sadir Durmaz beyefendiye ve ilk günden bu güne yanımızdan ayrılmayan üzüntümüzü enderin şekilde yaşayan, adeta etrafımızda pervane olan dostlarımıza arkadaşlarımıza ve siz değerli hemşehrilerimize, hastanelerimizde gayretli ve özverili çalışmalarından ötürü sağlık çalışanlarımıza, doktorlarımıza, yardımcı hizmetler kadrosundaki arkadaşlarımıza, şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ayrı ayrı hepinizden razı olsun” diye konuştu.