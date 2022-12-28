Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığına atanan Adem Yurdagül, Erzurum’u 2023 seçimlerine taşıyacak olan yönetimini belirledi.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığına atanan Adem Yurdagül, Erzurum’u 2023 seçimlerine taşıyacak olan yönetimini belirledi.

Adem Yurdagül yaptığı açıklamada; “Liderimiz Devlet Bahçeli’nin emir ve talimatları ile MHP Erzurum il başkanlığı görevine başlamış bulunmamız hasebiyle, Liderimizin emirleri ile bu kutlu davaya hizmet edecek tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma başarılar dilerim. Önceki yönetimimize şehrimiz için yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler, birlik ve beraberlik içersinde tüm Erzurumlu ülküdaşlarımızla şehrimize hizmet etmekten onur ve gurur duyacağız. Rabbim bizleri çıktığımız bu yolda mahcup etmesin. Kimse kimseden bir adım önde ve arkada değildir, yan yana omuz omuza tek vücut olarak Erzurum’da Ülkücü hareket mazisine ve muhtevasına yakışır şekilde mücadele edeceğiz. Memleketimize ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.