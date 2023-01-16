MHP Erzurum İl Başkanlığına atanan Adem Yurdagül, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MHP Erzurum İl Başkanlığına atanan Adem Yurdagül, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

MHP Erzurum İl Başkanlığına atanan Adem Yurdagül, Erzurum Evlerinde düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kahvaltı sonrası MHP İl Başkanı Yurdagül ve il yönetimi basın mensupları ile soru-cevap şeklinde istişarelerde bulundu.

Yurdagül, “20 gün önce genel başkanımızın talimatıyla doğup büyüdüğümüz bu memlekete il başkanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Milliyetçi Harekat Partisi olarak bizler önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde çalışma ortamı hazırlayıp bu şehir ile alakalı hızlı bir mücadele vermenin gayreti içerisinde olacağız. Bu şehirde yapılması gereken ne varsa, bu şehre katma değer olarak neler katabilirsek, her kimin siyasi görüşü ne olursa olsun, bu şehre daha fazla nasıl bir şeyler yapabiliriz, Türkiye’de şehrimizi bir adım daha ileriye nasıl taşıyabiliriz onun gayreti içerisinde olacağız. Bu anlamda çıktığımız yol, bizim inandığımız yol Hak yoludur, Hakikat yoludur. Devletimizin bekası için, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için vatanımız ve milletimiz noktasında çalışmalarımız ne gerekiyorsa onu en güzel şekilde layıkıyla yapmanın derdi içerisindeyiz. Bu şehirde aşındırmayacağımız bir kapı olmayacak inşallah, kalplere dokunarak, gönüllere girerek, herkesle sarılarak, insanlara fikirlerimizi ve bu şehir için yapmak istediklerimizi tek tek anlatarak herkesle kucaklaşmanın derdi içerisindeyiz’’ dedi.