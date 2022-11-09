MHP Erzurum il Başkanı Naim Karataş 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

MHP Erzurum il Başkanı Naim Karataş 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84. yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Yayınladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz liderliğine dikkat çeken MHP Erzurum il Başkanı Naim Karataş, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin mimarı ve iftiharı Türk milletinin kurtuluş simgesi, ortak değeri, ortak iradesi, ortak seslenişi ve Milli Mücadelemizin yol başçısıdır" ifadelerine yer verdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "hayatının cepheden cepheye koşmakla geçtiğini" belirten Karataş, "Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk iyi bir kumandan olduğu kadar, iyi bir siyasetçi, örnek bir şahsiyet, emsalsiz bir diplomasi ustası, müstesna bir devlet adamıdır. Türk milletinin gönlünde taht kurmuş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin üzerine çöreklenmek isteyen emperyal mihraklara karşı amansız bir mücadele ortaya koymuş, tutsak ve bağımlı yaşamaya tamamen karşı çıkmış, işgal ve ihaneti yerle bir edecek iman ve iradeyi ortaya koymuş, milli bağımsızlık için hayatı cepheden cepheye koşmakla geçmiştir.

Bu vesileyle, vatan uğruna her türlü çileyi ve meşakkati baş tacı yaparak, türlü fedakarlıklarla bizlere bu cennet vatanı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli mücadele kahramanlarımızın şanlı mücadelesini bir kez daha gururla yad ediyor, ebediyete intikalinin 84. Yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhu Şad Mekânı Cennet olsun" dedi.