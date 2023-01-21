Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “DEVA’sızlar baktılar ki pabuç pahalı, yan çizmeye başladılar!” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “DEVA’sızlar baktılar ki pabuç pahalı, yan çizmeye başladılar!” dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, İHA ve SİHA’larla ilgili olarak yaptığı açıklamasıyla eleştirilerin hedefi olan Ali Babacan’ın şimdi de yanmasın diye kaz çevirmeye başladığını ileri sürdü. Türk savunma sanayinin yüz akı olan İHA ve SİHA’lar için “dokunacağız” açıklaması yapan Babacan’ın, akla hayale sığmayacak bu açıklamasının ardından toplumun tüm kesimlerinden tepki gördüğünü hatırlatan Başkan Yurdagül, “Biz de kendisini bu açıklaması yüzünden beyin bulanıklığı ve zihin karmaşası yaşıyor olmakla suçlamıştık. Ama belli ki, az demişiz. Çünkü yaptığı ikinci açıklamayla gösterdi ki, durumu bundan çok çok daha vahimdir!” diye konuştu.

Devasız Derde Düşmüşler

Terörist olduğu herkesçe bilinen ve halen cezaevinde olan Selahattin Demirtaş için dahi özgürlük isteyen Ali Babacan’ın İHA ve SİHA’lar konusundaki bu yaklaşımının hiç de şaşırtıcı olmadığını dile getiren MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül, “Güya o açıklamasıyla, rekabette eşitsizliğe vurgu yapmak istemiş. Güya bu işleri neden sadece Baykar yapıyormuş? Şu kadarını söylemek isterim ki, bu konuda milli hissiyat ve hassasiyet sahibi olan herkes İHA ve SİHA’ların neler başardığına bakar, onları kimin yaptığına bakmaz! Ancak Ali Babacan ve avanelerinin gözünü Cumhur İttifakına karşı kin ve hırs bürüdüğü için hakikati bile görmekten aciz hale gelmişler. Babacan şimdi de kalkmış, yaktığı kazı çevirmeye çalışarak milletin aklıyla dalga geçiyor. Meselenin rekabet meselesi olmadığı apaçık ortadadır ve bunu aziz milletimiz kadar Ali Babacan’ın kendisi de bilmektedir. Ortada İHA ve SİHA’larla ilgili olarak çarpıtılan ve saptırılan bir açıklama yoktur. Ortada hakikatler vardır, gerçekler vardır ve bu gerçek Ali Babacan da dahil olmak üzere altılı masanın tüm ortaklarının milli duyularını, hissiyat ve hassasiyetlerini kaybettikleri gerçeğidir. Takke düşmüş ve kel bir kez daha görülmüştür. İHA ve SİHA açıklamasıyla Türkiye’nin geleceğine dönük niyetini açık eden Ali Babacan, milletin gözünden ve gönlünden düşmüş bir siyasetçi olarak batışını ve sonunu da yine kendi elleriyle hazırlamıştır. Devası olmayan dertlerine masalarda derman aramaları beyhude bir çabadır, boştur, boştan da ötedir” ifadelerini kullandı.