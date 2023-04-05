MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Parlemento Genel seçimleri öncesi Erzurum’da yaptığı saha çalışmaları ve etkinlikleriyle adından çokça söz ettirmeye başladı. Başkan Yurdagül, il merkezi, ilçe merkezlerinde tüm teşkilatlarıyla birlikte yoğun bir program yürütürken, bugün gerçekleştirdiği iftar programıyla şehirde büyük bir ses getirdi.

MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, şehrin ekonomi ve iş dünyasına yön veren en önemli sivil toplum kuruluşları olan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum 1. Organize Sanayi Bölge Başkanı Murat Urkuç’u davet ederek iftar yemeğinde buluşturdu.

Erzurum’un geleceğini birliktelik kurtaracak

Gerçekleşen iftar programında konuşan Yurdagül; ‘Erzurum mülki İslam’ın kilidir, bu mübarek ayda ve günlerde iş dünyasının mihmandarı olan STK başkanlarımızla bir araya gelerek, şehrimizi Türkiye Yüzyılına taşırken kendilerinin de desteklerini ve birlikteliklerini istedik. Hiç bir başarı tek başına elde edilemez. Her bir Başkanımız bu şehrin çok kıymet verdiği değerlerdir. Onların birlikteliği ve ortak aklı, hem ticaret, hem de siyasete büyük bir katma değer oluşturacaktır. Gün, bu kadim şehir için bir olma, birlik olma günüdür. Değerli başkanlarım bu birliktelik çağrıma karşılık vererek bizlerle aynı fikirde olduklarını davetimize icabet ederek gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum’ ifadelerini kullandı.

ETSO Başkanı Saim Özakalın, ‘MHP Erzurum İl Başkanımız Adem Yurdagül’e bu güzel davet için teşekkür ediyorum. Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak her daim devletimizin hizmetinde olduk, olmaya devam edeceğiz. Bizler şehirde örnek bir tavırla birliktelik içinde çalışmalar yürütecek, şehrimizin hak ettiği hizmeti alması için mücadele edeceğiz’ dedi.

ETB Başkanı Hakan Oral, ‘Adem Yurdagül Başkanıma bu birliktelik ve ortak akıl istişaresi için teşekkür ediyorum. Bizler üreten, çalışan ve şehrin geleceği için mücadele veren üyelerimizin temsilcileriyiz. Geçmişte nasıl projelerimizi birlikte üretme ve hayata geçmesi çabasında olduysak bugünde değerli stk başkanları ve il başkanımızla bu mücadelenin şehrimize katma değer oluşturması için çalışmalara devam edeceğiz. Sen ben yok, biz varız diyoruz ve bu güzel şehir için taşın altına elimizi koymaya devam ediyoruz’ dedi.

Erzurum 1. OSB Başkanı Murat Urkuç, ‘Üreten, emek veren ve bu emeği kazanca dönüştüren sanayicimizin temsilcisi olarak, Adem Başkanımızın davetini ve bu birliktelik çağrısını çok değerli buluyor, kendisine teşekkür ediyorum. Bizler sanayicilerimizle Erzurum’un geleceği için üretiyor ve istihdam oluşturuyoruz. Hiç bir güç bizi Erzurum sevdasından ayıramayacak. Yatırımcılarımızı ve üreticilerimizi desteklemeye, şehrimiz için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz’ dedi.

Bir olmak, birlik olmak bu şehrin ruhunda var

İl Başkanı Adem Yurdagül konuşmasında, Cumhuriyetin 100. Yılında, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum’da Cumhur İttifakının ruhuyla bir olacaklarını, birlik içinde başarı elde edeceklerine vurgu yaparak, bugün bu birlikteliğe vesile olmamız, şehrimizin her noktasına müsbet bir dalga yayacak, fitne içinde olan her kesime de büyük bir mesaj verecektir. Allah’ın izniyle yolumuz hak yolu, niyetimiz hayr, akıbetimizde hayr olacaktır’ dedi.

Başkan Yurdagül; ‘Tüm başkanlarımıza katılımları için teşekkür ediyor, Türkiye Yüzyılına birlik içerisinde, omuz omuza yürüyeceğimizi ifade etmek istiyorum’ diye konuştu.