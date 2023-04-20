MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz mesajında, “Denizlili Hemşehrilerimizin nezdinde tüm Türk ve Müslümanların Mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Bayramların kırgınlıkların, dargınlıkların unutulduğu, iyilik ve güzelliklerin yaşandığı, huzuru ve mutluluğu manevi iklimin içerisinde barındırdığı günlerden olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını geride bırakarak toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte idrak edeceğimiz bayramın, birlik ve beraberliğimizin perçinlenmesine ve umutlarımızın yeniden yeşermesine vesile olmasını diliyorum. Türk ve İslam Alemi tarafından birlik ve beraberlik duygusu içinde Ramazan Bayramı’nı kutlayacağız. Hoşgörü, kardeşlik, dayanışma ruhuyla yaşayacağımız Ramazan Bayramı’nın, bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini dilerim. En iyi değerlerin hatırlanıp yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir bayram geçirmek dileğiyle tüm teşkilat mensuplarımızın ve hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin” şeklinde konuştu.