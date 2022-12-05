Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, 2023 yılında gerçekleşecek 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, 2023 yılında gerçekleşecek 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

MHP Denizli İl Başkanlığı görevinden istifa eden Av. Yusuf Garip, yaptığı açıklamada, “15 yaşından beri 3 hilalli bayrağı elimize alarak MHP çatısı altında siyasete başladım. Davamız, ülkümüz yolunda partimizin çeşitli kademelerinde görev yaptım. Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin takdir ve olurlarıyla, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız sayın Prof. Dr. Semih Yalçın beyefendinin tensipleriyle atandığım İl Başkanlığı görevini yerine getirmenin onur ve mutluluğunu yaşadım. Görevimiz boyunca da Denizli’mizin her köşesine ulaşmak için çalıştık. Sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe Denizli’mizde gönül kapılarını çaldık. Milliyetçi-Ülkücü Hareket olarak Denizli’mizde halkımızla kucaklaştık" dedi.

"28. dönem milletvekilliği aday adaylığı için İl Başkanlığı görevimden istifa ettim"

Yusuf Garip, "Onurla taşıdığım görevim boyunca Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyefendiye, Milliyetçi-Ülkücü Harekete, Teşkilatıma büyük bir bağlılık ve sadakat içinde görev yaptım. Milletime hizmet etmek, vatanıma hizmet etmek, partimin bir neferi olarak çalışmaya devam etmek içinse Genel Başkanımız, Türkmen Beyimizin talimat ve müsaadeleri doğrultusunda parti tüzüğümüzün 94. Maddesi hükümleri gereğince 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı için İl Başkanlığı görevimden istifa ettim. Göreve gelecek Denizli İl Başkanımıza da başarılar diliyorum. Her daim yanında olmaya devam edeceğim. Gece-gündüz demeden Milliyetçi Hareket Partimizin Denizli’mizde, ülkemizde en iyi noktaya gelmesi için durmaksızın çalışacağız. Genel seçimlerde Denizli halkımızın teveccühüyle de yüce Meclisimizde Denizli’mizi MHP Milletvekilimizle inşallah temsil edilmesi için mücadele edeceğiz. Genel başkanımızın teşkilatlarımıza talimatları doğrultusunda Cumhur İttifakı’nın TBMM’de nitelikli çoğunluğa ulaşıp, milletimize ve ülkemize yeni bir anayasa kazandırması başlıca gayemizdir. Aydınlık geleceğimiz, Güçlü ve Lider ülke Türkiye için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi