Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından her yıl Ramazan ayında düzenlenen geleneksel iftar programları bu yıl da gerçekleştirildi.

MHP’ye ait, Çankaya’nın 100. Yıl semtinde bulunan Otağ’da gerçekleştirilen iftar programının ilk gününde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar ve çok sayıda vatandaş bir araya geldi.

Programda konuşan İlçe Başkanı Serkan Damar, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Ramazan ayının manevi ikliminde bir arada olmanın önemine dikkati çekti. Yoğun katılımın olduğu iftarda vatandaşlar, hep birlikte oruçlarını açarak Ramazan’ın bereketini paylaştı. MHP Çankaya İlçe Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca 100. Yıl Otağı’nda iftar programlarının devam edeceğini duyurdu.