MHP Bursa İl Başkanlığı, Bursa’da yaşayan depremzede vatandaşlar için iftar programı düzenledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanlığı, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bursa’ya taşınan depremzede vatandaşlarla birlikte iftar sofrasında buluştu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Beyazıt Salonu’nda gerçekleşen iftar programına MHP Genel Sekreteri ve Bursa 1’inci Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili ve Bursa 2’inci Bölge Milletvekili Adayı Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, MHP Bursa Milletvekili Adayları ve Bursa’da yaşayan depremzede vatandaşlar katılım gösterdi.

“Hükümetimiz olağanüstü bir gayretle çalışmıştır”

İftar programında konuşma yapan Büyükataman, “Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat gününden bu yana aziz milletimiz tarihte örneğine çok az rastlanan büyük bir dayanışma örneği göstermiştir. Milletçe büyük kayıplar verdiğimiz depremlerin yaşandığı ilk andan itibaren felaketin büyüklüğüne, olumsuz hava şartlarına rağmen başta AFAD, TSK, Polis Arama Kurtarma ekipleri olmak üzere devletimizin tüm görevlileri afet bölgelerine sevk edilmiştir. Türkiye’nin dört bir tarafından gönüllüler deprem bölgelerine yardıma koşmak için yola çıkmıştır. Ayrıca ilk günden itibaren genel başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatları ile Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları, Ülkü Ocaklarımız ve tüm belediyelerimiz bölgede incelemelerde bulunmak ve milletimizin yaralarını sarmak üzere görevlendirilmiştir. Teşkilatlarımız deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerinden ve yardımların bölgeye ulaştırılmasına kadar birçok konuda var gücüyle çalışmış ve aziz milletimizin yanı başında olmuştur. Dünya üzerinde yaşanmış en yıkıcı depremlerden birini yaşamamıza rağmen devletimiz ve hükümetimiz ivedi bir şekilde ihtiyaçların karşılanması için olağanüstü bir gayretle çalışmıştır. Türk milleti, devleti ile omuz omuza vermiş depremin yaralarını sarmak için adeta bir seferberlik halinde canla başla mücadele etmiştir. Devletimiz tüm imkânlarıyla sahadadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti bütün gücüyle milletimizin yanında olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. 11 ilimizde mümkün olan en kısa süre içerisinde barınma ve gıda ihtiyacı karşılanmış, çadır kentler kurulmuş, hemen ardından konteyner kentler tüm hızıyla kurulmaya başlanmıştır. Depremin üzerinden henüz 2 ay gibi kısa süre geçmesine rağmen hasar tespitleri yapılmış, enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam etmiştir. Şehirlerimizin yeniden eski haline kavuşması ve hayatın normale dönmesi için gereken her şey yapılmaktadır. Mevcut planlamaya göre; 1 yıl içerisinde 319 bin konut ve köy evi toplamda ise 650 bin kalıcı konutun yapılacağı açıklanmıştır. Cenab-ı Allah’ın izniyle hükümetimiz mümkün olan en kısa süre içerisinde tüm vatandaşlarımızı kalıcı konutlarına kavuşturacak ve hayatın normalleşmesini sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgenin imar ve ihyasının kısa sürede tamamlanması konusunda samimi bir gayret içerisindedir. Kaybettiklerimizi geri getirmemiz elbette mümkün değil ancak onların geride bıraktıklarına sahip çıkacağımızdan emin olmanızı istiyorum. Cumhur İttifakı olarak sizlerin de güveni ve desteği ile bu enkazları kaldıracak ve şehirlerimizi yaşanabilir günlerine kavuşturacağız. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği gibi, ‘Yaparsa Cumhur İttifakı yapar ve katiyetle yapacaktır. Başarırsa Cumhur İttifakı başarır ve mutlaka başaracaktır’. Aziz milletimiz müsterih olsun bu büyük yıkımın hep birlikte üstesinden gelecek, hep birlikte ayağa kalkacağız” şeklinde konuştu.