Milliyetçi Hareket Partisi Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısı yarın Erzurum’da yapılacak.

MHP Erzurum İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan bölge toplantısına, Kars, Bayburt, Ardahan, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Muş ve Artvin İl Teşkilatlarının yanı sıra parti yöneticileri katılacak. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde saat 14.00’te başlayacak olan Bölge İstişare Toplantısı için Erzurum’a parti genel merkezinden de gelenler olacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın’ın yanı sıra Milletvekili Musa Küçük, MYK Üyesi İdris Aydın, MYK Üyesi Yüksel Kaleci, MYK Üyesi Yavuz Tellioğlu, MDK Üyesi Taner Gökçek ve Av. Metehan Özkan’ın da katılacağı MHP Genişletilmiş Bölge İstişare Toplantısında, hem genel seçimlerin değerlendirmesi yapılacak, hem de yaklaşan yerel seçimler öncesinde görüş alışverişinde bulunulacak.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; bölge illerinin parti yöneticilerini Erzurum’da ağırlayacak olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Yurdagül, “Toplantımıza Ülküdaşlarımızı ve tüm dava arkadaşlarımızı bekliyoruz” dedi.