Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığı görevinden milletvekili aday adaylığı için istifa eden Bekir Kasap’ın yerine yeni il başkanı İsmail Durmuş oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığı görevinden milletvekili aday adaylığı için istifa eden Bekir Kasap’ın yerine yeni il başkanı İsmail Durmuş oldu.

Görev değişikliği öncesi konuşma yapan Kasap, uzun yıllardır MHP bünyesinde çeşitli görevlerde yer alarak hizmette bulunduğunu bildirerek şu ifadeleri kullandı:

"12 Eylül 1980 Darbesi ile kapatılan Milliyetçi Hareket Partisinin yerine rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş beyin işareti ile 1986 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi kurucu üyeliği ile başladığım siyasi hayatıma 1990 Yılında Milliyetçi Çalışma Partisi Merkez İlçe Başkanlığı, İlçe Yöneticiliği ve 2006 yılında Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı, 2013 yılında Milliyetçi Hareket partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeliği ve 2015 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl başkanı olarak halen devam ettiğim İl Başkanlığı görevimden Türk Dünyasının Bilge Lideri Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Beyefendinin İl Başkanları Toplantısında vermiş oldukları talimatları uyarınca, MHP Parti Tüzüğünün 94. maddesine istinaden, önümüzdeki genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak niyeti ile ayrılmış bulunmaktayım.

Mensubiyeti ile şeref bulduğum davamın her kademesinde 36 yıldır aktif olarak görevde bulundum. Görev yaptığım yıllar içerisinde memleketimin her türlü problemi ile hemhal olup her ortamda ülkücü tavır ile müdahalelerde bulundum. Davamın hakkı için gün oldu yargılandım, gün oldu eleştirildim, gün oldu haksızlıklara uğradım ancak hiçbir gün davamdan bir an geri dönmedim. İnsanların geçmişleri gölgesi gibidir. Siz nereye giderseniz gidin gölgeniz sizi terk etmez. Benimde çok şükür ki gölgem hep üç hilal oldu. Bundan dolayı sizlerin karşısına büyük bir vicdani rahatlıkla çıkıyor ve il başkanlığı sayfasını kapatırken yeni bir sayfayı açıyorum. Bayburt ölçeğinde yaptığım hizmet odaklı siyaseti, şimdi Ankara’da devam ettirmek için Milliyetçi hareket Partisi Bayburt milletvekilliği aday adayı olarak yola çıkıyorum. Cumhur ittifakımızın ortaya koyduğu ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna katkı sunmak adına çıktığım bu yolda en büyük güvencem siz değerli hemşehrilerimizin Türkiye’nin kurtarıcı lideri Genel başkanımız Dr. Devlet Bahçeli beye ve onun kadrolarına olan güven ve desteğinizdir. Bugüne kadar makam için, ikbal için, paye için, rütbe ve çıkar için siyaset yapmadım. Buna hem sizler hem de yüce yaradan şahittir. Bundan böyle de aynı hasbilik içinde siyaset yapmaya devam edeceğim Yine Ülkücü hareket için yine Bayburt için ve Büyük Türk Milletinin Ali menfaatleri için çalışacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Belirtmek isterim ki Bu bir hatime değil, inanıyorum ki bir fatihadır, bir açılıştır. Allah istikametten, ihlastan ve takvadan ayırmasın.

Bu duygularla siyasi hayatımın her aşamasında birlikte görev yaptığım tüm dava arkadaşlarıma, bizlere her zaman sahip çıkan Aziz Bayburtlu hemşehrilerime ve sesimizi dünyanın her tarafına duyuran basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyor sizleri Allah’a emanet ediyorum"

MHP il başkanlığı binasında yapılan görev değişimine Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, MHP MYK üyesi İdris Aydın ve partililer katıldı.