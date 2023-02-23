Balıkesir Bandırma ilçesinde MHP Bandırma İlçe teşkilatı deprem bölgesine gönderdiği yardımlara ek olarak Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi için yeni bir gıda yardım kampanyası başlattı.

Balıkesir Bandırma ilçesinde MHP Bandırma İlçe teşkilatı deprem bölgesine gönderdiği yardımlara ek olarak Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi için yeni bir gıda yardım kampanyası başlattı.

Bandırma Nikâh Sonunun önünde başlatılan gıda yardımı kampanyasına vatandaşların ilgisi büyük oldu. Tüm ilçelerinde toplanan yardımlar Balıkesir merkezde toplanıp Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine intikal edilecek.

Yardım kampanyasına başlarken depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve Fatihalar okundu. Afet bölgeleri için yardım toplama merkezi oluşturan MHP Bandırma İlçe Teşkilatı genel merkezin belirlediği Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesine depremde maruz kalan vatandaşlara ulaştırılmak üzere gıda yardımı kampanyası düzenlendi.

Yardım kampanyası hakkında açıklamalarda bulunan MHP İlçe Başkanı Bekir Bozkurt “MHP Genel Merkezi her il teşkilatını felaketi yaşayan iller için görevlendirmede bulundu. Balıkesir ili olarak da Kahramanmaraş ili seçildi. Bu çerçevede Bandırma İlçe Teşkilatı olarak Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi için bugün itibari ile bir gıda yardım kampanyası başlattık. Gerçekten ülke olarak büyük bir felaketi yaşadık. Millet olmanın tam zamanı olduğunu tüm vatandaşlar gösterdi. Herkes elinden gelenin fazlasını depremzededeler için yaptı ve yapıyor. Hepimiz biriz ve acımız ortaktır. Bandırmalı hayırsever vatandaşları başlattığımız bu gıda yardımı kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diliyoruz. Tüm milletimizin başı sağ olsun.” İfadelerinde bulundu.