Milliyetçi Hareket Partisi’ne geçen 8 yeni üyeye rozetlerini takan İl Başkanı Haluk Alıcık; “Aydın’da güçlenmeye devam ediyoruz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı’nda partilerine geçen yeni üyeler için tören düzenlendi. İl binasında düzenlenen programda, Büyük Birlik Partisi ve AK Parti’den MHP’ye geçen 8 kişiye rozetleri takıldı. Yeni üyelerin rozetlerini takan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, ‘hayırlı olsun’ dileğinde bulunarak “MHP ailesi olarak Aydın’da güçlenmeye devam ediyoruz. Zaten MHP, 53 yıllık mazisinde her zaman ‘önce ülkem ve devletim sonra partim’ diyor. Biz Türkiye’yi karşılıksız seviyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti var oldukça MHP var olacaktır. Bundan önce BBP İl Başkanlığı, İlçe Başkanlığı yapmış ve yıllarca davamıza hizmet ettikten sonra AK Parti’ye geçmiş ve yeniden partimize dönmüş kişilere partimizin rozetini takıyoruz. Onlar zaten bizim ailenin içerisindeydi” dedi.

“Aydın’ın alayına talibiz”

Yaklaşan yerel seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyelerine talip olduklarını dile getiren Alıcık; “MHP, rüştünü ispatlamış bir partidir. Her zaman ülkenin selameti ve var olması noktasında yüreğini taşın altına koymuş bir partidir. Bugün Cumhur İttifakı’nın başarısında en büyük katkıyı vermiştir. Bundan sonraki süreçte yerel seçimlere hazırlığımızı yapıyoruz. Geçen hafta genel başkanımızı ziyaret ettik. Genel Başkanımız Adana şivesiyle Türkiye’nin alayına talibiz diyor. Biz de yerel seçimlerde Aydın’ın alayına talip olduğumuzu söyledik” şeklinde konuştu.

“Kongreler tek adayla yapılacak”

MHP’nin ilçe kongrelerinin de başlayacağını belirten Alıcık, kongrelere Genel Merkez’in belirleyeceği isimlerle tek adayla gidileceğini ifade ederek, “Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın’ın talimatıyla her ilçede tek aday çıkacak ve MHP İl Başkanlığı’nı da biz götüreceğiz. Takvime göre Mart ayında olağan büyük kongremizi yapmamız gerekiyor. Yerel seçimler sebebiyle bu takvim öne çekilebilir. Yerel seçimlerdeki çalışmalarla ilgili olarak Genel merkezimizin alacağı kararlara bakacağız. Cumhur İttifakı da devam ediyor” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Alıcık, BBP eski İl Başkanı Saim Özyürek’e, İlçe Başkanı Engin Dağ’a, İl Yöneticileri Bilal Özyürek’e, AK Parti’den geçen İsmail Topbaş’a, Faruk Aktar’a, Oğuzhan Sarp ve Mert Üren’e MHP rozetlerini taktı.