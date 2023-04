Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Teşkilatı, düzenlediği törenle milletvekilleri adaylarını tanıttı. Törende konuşan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Aydın’ın alayına talibiz" dedi.

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel seçimler öncesi siyasi partiler çalışmalarına hız verdi. 1 ay sonra yapılacak seçimler için MHP Aydın İl Başkanlığı, milletvekillerini düzenlenen tören ile kamuoyuna tanıttı. Aydın-Muğla Karayolu üzerindeki bir düğün salonunda düzenlenen aday tanıtım törenine partililer yoğun ilgi gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından milletvekili aday tanıtım töreninin açılış konuşmasını yapan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Türkiye 2023’te ’lider ülke Türkiye’ olma yolunda çok önemli bir seçime gidiyor. Türkiye’nin kader seçimlerinden biri olduğu bu seçimde, MHP ailesi olarak genel başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin ’Türkiye’nin alayına talibiz’ dediği gibi bizler de Aydın’ın alayına talibiz. Çok çalışacağız, sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. Hem ilçe, hem Ocak, hem kadın çalışma grubu başkanlarımız hem de teşkilatımız ile birlikte Aydın’ı karış karış dolaşıyoruz" dedi.

"Türkiye’de hukuk yok diyenler 30 bin kişinin katilini hangi hukuka dayanarak salıverecek"

Türkiye’nin dünyaya ve İslam coğrafyasına abilik yaptığını belirten Alıcık, "Allah’a çok şükür öyle bir coğrafyadayız ki hem Türklüğün hem de İslamiyet’in adeta merkezi konumundaki coğrafyadayız. Ülkücüler olarak Türkiye’yi kaderine terk edemeyiz. Çünkü MHP Türk’ün son kalesidir. MHP mensupları hiç bir zaman küskünlüğe, dargınlığa gelmez. Biz bu ülkeyi karşılıksız seviyoruz. Dün iktidar olamadan bugün neler yapacaklarını söyleyenler var. ’Türkiye’de hukuk sistemi yok’ diyenler, ’herkesi salıvereceğiz’ diyorlar. Neye göre bunu yapacaksınız? Türkiye bir hukuk devleti ise 30 bin kişinin katili, şehit verdiğimiz evlatlarımızın katilini nasıl salıvereceksiniz? Kimlere ne söz verdiniz de bunları söylüyorsunuz? Kimlerin kimlerle beraber olduğunu iyi gözlemlememiz ve buna göre hareket etmemiz lazım" dedi.

"Akşener, kumar masasına niçin döndü bunu açıklamalı"

Açıklamasında İYİ Parti Lideri Meral Akşener’i de eleştiren MHP İl Başkanı Alıcık, "Masadan kalktığında ’burası kumar masası’ diyordu. Ne oldu da böyle dediğiniz masaya bir günde döndünüz? Masanın bazı üyeleri de dün AK Parti’de siyaset yapıyordu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu kişileri bakan yaparken, başbakan yaparken güzeldi de şimdi ne oldu da böyle oldunuz? Türkiye iki başlılıktan çok çekti. Hele hele 6’lı masa değil artık 7’nci de masanın resmen ortasında. Diyor ki, ’ben öyle bakanlık, milletvekilliğine tav değilim, biz demokrasiyi değiştireceğiz’ diyor. Bunu iyi analiz etmek ve buna göre hareket etmek lazım. Biz bu ülkeye can verdik, kan verdik ve bayrağımızı indirtmedik, ezanımızı dindirtmedik" diye konuştu.

Alıcık konuşmasının sonunda, "Telefonda hepinizin dostları var. Cep telefonları seçimin kaderini belirleyecek şeylerden bir tanesi. Sizlerin üzerinde birazcık hakkım varsa dostum ve arkadaşım dediğiniz insanları lütfen arayın. Lütfen Cumhur İttifakı’na oy isteyin. Çünkü karşımızdaki zihniyet tüm var gücüyle yükleniyor" ifadelerini kullanarak partililerin çevreleri ile iletişim halinde olmalarını istedi.

"Ülkücülük MHP’de olur"

Kendisine milletvekili aday listesinde olma şansını verdiği için MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederek konuşmasına başlayan MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın 2. Sıra Milletvekili Adayı Burak Pehlivan, "Ben içinizden çıkmış bir evladınız olarak MHP’nin ve milliyetçi ülkücü hareketin en alt kademesinden en üst kademesine kadar her türlü göreve nail olmuş bir kardeşinizim. Aydın’ı karış karış geziyor, nakış nakış MHP’yi gönüllere işliyor ve Cumhur İttifakı’nı anlatıyoruz. Bizde aday belli karar net. Adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve kararımız MHP. Devleti ve milleti ile her şeyden önce Türkiye ve her şeyden önce Aydın diyoruz. Memleketin menfaati adına hareket eden Cumhur İttifakı’nın karşısında yer alan 7’li yapılanmanın sırtını bir tarafını FETÖ’ye, bir taraftan da HDP üzerinden PKK’ya dayadığını görüyoruz. Millet İttifakı’nın bu ülkeyi yönetemeyeceğine eminiz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde MHP olarak çok fazlaca sayıda milletvekili çıkartacağımıza ve açık ara fark ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar seçtireceğine eminiz. Millet İttifakı’nın içerisindeki Türk milliyetçisi olan ve daha önce de birlikte görev yaptığımız, geçmişte partimizin çatısı altında olan, itibarını, şöhretini ve popülerliğini MHP’ye borçlu olan tüm dava arkadaşlarımıza çağrımdır. Ülkücülük MHP’de olur. Gün birleşme günü, gün bütünleşme günüdür. MHP’nin kapısı sizlere sonuna kadar açıktır, birlikte olalım, bir olalım, iri olalım, diri olalım ve Allah’ın izni ile Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’ye MHP’nin damgasını vuralım" diye konuştu.