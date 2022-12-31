MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık yayınladığı yeni yıl mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti, zaman içinde karşılaştığı zorlu etapları aşa aşa yüzüncü yıl dönümüne erişmiş, 1923’ün kurucu ruhu 2023 yılının geniş ufkuyla birebir kenetlenmiştir" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık yayınladığı yeni yıl mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti, zaman içinde karşılaştığı zorlu etapları aşa aşa yüzüncü yıl dönümüne erişmiş, 1923’ün kurucu ruhu 2023 yılının geniş ufkuyla birebir kenetlenmiştir" dedi.

Başkan Alıcık yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi; " 2023 yılıyla ilişkili milli hedef haline gelen “Lider Ülke Türkiye” tasavvuruna geride kalan yıl içinde kuvvetli adımlarla biraz daha yaklaşılmış, Cumhuriyet’in yeni yüzyılına muazzam ve muktedir bir geçişin temelleri milli birlik ve dayanışma bilinciyle atılmıştır. Artık Türkiye çok daha güçlü bir seviyeye yükselmiştir. 2023, Türk ve Türkiye Yüzyılının önsözü, ön yüzü, öncü yılı olacaktır. İnancımızın kaynağı, irademizin kararı, dünyayı Türkçe okuma isteğimizin kararlılığı Lider Ülke Türkiye’nin timsali, nişanesi, haysiyet ve hedef yılı 2023 yılında tecelli edecektir. 2023 yılı, Türkiye Cumhuriyet’in kuruluş namusunun her manadaki müdafaasını millet iradesiyle pekiştirip cumhurun müstesna zaferiyle perçinleyecek, Türk milleti varlığına çok güçlü şekilde sahip çıkacak, Türk milleti istiklaline ve istikbaline sonuna kadar destek verecektir. 2023’ün kazananı Türkiye ve Türk milleti olacaktır. Milli birlik ve kardeşlik bağları, devlet ve millet kaynaşması, siyasi ve ekonomik diriliş kararlılığı, cumhurla Cumhuriyet’in kucaklayıcı karakteri önümüzdeki yeni yüzyılın mukavemet kudreti olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yıldönümünü kutluyor, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle anıyorum. Cennet Aydın Kentimizin kahraman efeleri hemşerilerimin ,,fedakar dava arkadaşlarımın ve Büyük Türk milletimizin yeni yılını içtenlikle kutluyor, huzur, barış, istikrar ve ebedi kardeşlik için güçlü milli bilincin rehberliğinde kutlu bir uyanış miladı olmasını yürekten temenni ediyorum. Unutulmasın ki, 2023’ün giriş kapısı Lider Ülke Türkiye’ye açılmaktadır. Yine unutulmasın ki, 2023’ün ilk adımı Türk ve Türkiye Yüzyılının müjdesidir" dedi.