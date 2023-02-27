Beşiktaş JK-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında hükümeti istifaya çağıran sloganların ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beşiktaş JK üyeliğinden ayrılması sonrasında MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık da duruma tepki göstererek Beşiktaşlılığını askıya aldığını duyurdu.

Beşiktaş JK-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında hükümeti istifaya çağıran sloganların ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Başkanı Devlet Bahçeli’nin Beşiktaş JK üyeliğinden ayrılması sonrasında MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık da duruma tepki göstererek Beşiktaşlılığını askıya aldığını duyurdu.

Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakası sırasında tribünlerden ’hükümet istifa’ sloganlarının atılması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tepkisini çekti. MHP ile Beşiktaş’ı karşı karşıya getiren sloganlar sonrasında Genel Başkan Bahçeli ile birlikte, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Beşiktaş JK üyeliğinden ayrıldığı yönünde peş peşe açıklamalarda bulundu. MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık da Beşiktaşlılığını askıya aldığını duyurdu.

"Spora siyasetin girmesinden büyük üzüntü duydum"

Spora siyasetin girmesinden büyük üzüntü duyduğunu dile getiren MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Ben kongre üyesi değilim. Ancak spora siyasetin girmesinden dolayı çok büyük bir üzüntü duyduğumu açıkça belirtmek isterim. Spor ayrı, siyaset ayrıdır. Bunun tribünlere yansıması doğru değildir. Bir tane Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Adam gibi duracağız. Futbolu siyasete, siyaseti futbola sokmayacağız. Dış güçlerin farklı oyunlarına gelmeyeceğiz. Beşiktaş gibi şanlı bir tarihe sahip olan kulübün de böyle olayların içinde olmasını da şiddetle kınıyoruz. Ben Beşiktaş’ın fahri yöneticisi olarak birçok gencimize forma dağıtıp aynı zamanda bizzat Beşiktaşlı yapmış birisiyim. Kurtuluş Savaşı’nda forma rengini değiştirmiş bir kulübün Atatürk’ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı noktasında sporu bırakıp siyasete girmesi ve toplumsal olaylara ön ayak olmasını şiddetle kınıyoruz. Bu bakımdan da Beşiktaşlılığı askıya aldım” ifadelerini kullandı.