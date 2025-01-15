MHP Amasya İl Başkanı Mustafa Akgül, CHP’li Amasya Belediyesi’nde 35 personelin işine son verilmesine tepki gösterdi.

İl Başkanı Akgül, “Siyasi görüşleri ne olursa olsun işten çıkartılarak mağduriyet yaşayan işçilerimizin dün olduğu gibi bugün de yanlarındayız. Kendilerinin yeniden işe alınabilmesi için gerekli hukuki adımların atılması yönünde mücadele vereceğiz” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada kıdem ve ihbar tazminatları ödeyerek 35 personelin işine son verildiğini açıklayan Belediye Başkanı Turgay Sevindi’yi eleştiren Akgül, “Söz vermek insanların birbirine güven duymasını sağlayan önemli bir duruştur. Yaklaşık bir yıllık süre içerisinde yaptıklarından çok yapamadıkları ile gündem olan, suyundan otoparkına, otoparkından harçlarına varıncaya kadar belediye tarafından verilen hizmet ücretlerine yüzde 300’ü aşan zamlar yaparak hemşehrilerimize eski günleri aratan belediye başkanı, bugün itibari ile de seçim öncesinde kamuya açık her alanda ‘Seçimi kazandığımız takdirde hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız’ şeklinde seçimi kazanmasına vesile olan sözleri unutarak seçim öncesinde kapalı kapılar ardında verdiği sözleri yerine getirebilecek alan açmak maksadıyla kış günü toplu işten çıkarma yoluna gitmiştir” diye konuştu.

MHP’li Akgül, açıklamasına şöyle devam etti: "Bu işten çıkarma eylemi öncesinde ‘ya sen ya çocuğun, ya sen ya eşin” şeklinde fütursuzca uygulanan mobbingler Amasya huzuruna katkı sağlamayacağı gibi, çok büyük zararlar vermiştir. Belediye başkanının konu ile ilgili vermiş olduğu sözlere dair video ve metinler kendi şahsi sosyal medya hesaplarında hala yer almaktadır. Sayın başkana unuttuğu sözleri hatırlaması için sayfasında yer alan bu ve benzeri paylaşımları yeniden izlemesini ve verdiği sözlere yakışır şekilde davranmanızı tavsiye ediyoruz.”