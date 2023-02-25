Balıkesir’in Altıeylül MHP ilçe başkanlığına Alper Okçelik başkanlığında yeni yönetim atandı.

Balıkesir’in Altıeylül MHP ilçe başkanlığına Alper Okçelik başkanlığında yeni yönetim atandı.

MHP Altıeylül İlçe Başkanı Tayfun Tursun’un milletvekili aday adaylığını açıklatarak, istifa etmesi üzerine MHP Genel Mekezi tarafından Alper Okçelik ilçe başkanlığına atandı. MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel bir açıklama yaparak: MHP Altıeylül’de yönetimin yenilendiğini bildirdi. Başkan Yüksel şu bilgileri verdi: “Genel Başkanımız Dr. Sn. Devlet Bahçeli’nin takdirleri, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Edip Semih Yalçın’nın tensipleri ile Altıeylül İlçe Yönetim Kurulu yenilenmiştir. Önceki dönem görev alan ilçe yönetim kurulu üyelerimize yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, yeni atanan yönetim kurulu üyelerimize Cenab-ı Allah’tan kolaylıklar diliyorum. 2023 Lider Ülke Türkiye İdealini hep birlikte başaracağız.”