MHP, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin aday listesi yayımlandı. MHP Balıkesir İl Başkanlığından milletvekili olmak için istifa eden Ekrem Gökay Yüksel 1. sıra milletvekili adayı oldu.

MHP 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin aday listesi yayımlandı. Yayımlanan listeye göre Balıkesir milletvekili aday listesi şu şekilde: 1 Ekrem Gökay Yüksel, 2 Harun Algül, 3 Cem Özışıklıoğlu, 4 Abdullah Sarbay, 5 İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu, 6 Nihat Gezergiç, 7 Ayten Sak, 8 Özkan Öztürk, 9 Cem Kıvılcım olarak açıklandı.

MHP Balıkesir adaylarının listesinin açıklaması sonrası MHP Balıkesir İl Başkanı Cevdet Gürcan sosyal medyadan şu açıklamada bulundu. “Kıymetli Adaylarımıza çıkmış oldukları bu kutlu yolda başarılar diliyorum. Şehrimize, Milletimize ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun.”