Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, DG Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp’e bundan sonra görev verilmeyeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, DG Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp’e bundan sonra görev verilmeyeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), DG Sivasspor - Galatasaray müsabakasının VAR hakemi Özgüç Türkalp’e bundan sonra görev verilmeyeceğini duyurdu. Ayrıca DG Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş karşılaşmalarının hakemlerinin ise uzun süre görev alamayacağı belirtildi.

MHK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübü - Beşiktaş, DG Sivasspor - Galatasaray maçlarının hakemleri ve DG Sivaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.

DG Sivasspor - Galatasaray maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK - Beşiktaş maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek ’önemli hakem hatası’ yaptıkları tespit edilmiştir.

DG Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."