Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin yıktığı illerden biri olan Malatya’da yerel basının yalnızlığa terk edildiğini belirten Malatya Gazeteciler Ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, "Basını yok sayan, destek olmayan, hatta enkaz altında bırakan Malatya’nın yerel yöneticileri ve STK’larını unutmayacağız" dedi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin yıktığı illerden biri olan Malatya’da yerel basının yalnızlığa terk edildiğini belirten Malatya Gazeteciler Ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, "Basını yok sayan, destek olmayan, hatta enkaz altında bırakan Malatya’nın yerel yöneticileri ve STK’larını unutmayacağız" dedi.

Depremin harabeye çevirdiği illerden biri olan Malatya’da birçok yerel basın kuruluşu da yayınına ara vermek zorunda kaldı. Malatya yerel basınını da vuran deprem sonrası yerel yönetimin basını sahipsiz bıraktığını ifade eden MGTC Başkanı Aydın, “ Yerel yöneticiler basına hem sahip çıkmadı hem de basın mensuplarını enkaz altında bıraktı. İş yerleri kullanılamaz hale gelen, bütün ekipmanlarına deprem nedeniyle ulaşamayan, ağır hasarlı iş yerlerine giremeyen evleri yıkılan ya da ağır hasar alan gazeteciler yok sayıldı görmezden gelindi. Depremin olduğu ilk andan itibaren yaşananları ve basının yaşadığı mağduriyeti asla unutmayacağız” dedi.

Malatya’da tüm gazete, televizyon ve radyo binalarının kullanılamaz hale geldiğini ancak yaşanan asrın felaketinin ardından basın mensuplarının görevine devam ederek çadırda ve sokakta haber yazarak kamuoyunu bilgilendirdiğini ifade eden Aydın, "Ancak ne yazık ki zor günlerde basında enkaz altında bırakıldı. Basına ne çadır desteği nede konteyner desteği verilmedi. Zorlu şartlara rağmen pes etmeden kalacak yeri bile olmadan bu şehre olan görevini yerine getiren gazetecileri asla unutmayacağız. Ne de onlara sahip çıkmayan yerel yöneticileri unutacağız” ifadelerine yer verdi.

Malatya Gazeteciler Ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, depremin olduğu ilk andan itibaren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ait bir karavanın Malatya’ya geldiğini de sözlerine ekleyerek, "Bu karavan da gelmeseydi basın mensuplarının bu zorlu süreci daha da zor olacaktı. Bu anlamda basın mensuplarına sadece Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından destek eli uzatıldı. Onun dışında maalesef ne yerel yöneticiler nede STK’lar basının yanında yer almadı. “ şeklinde konuştu.